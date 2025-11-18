MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / VERONICA by Virtuals (VERONICA) /

VERONICA by Virtuals (VERONICA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki VERONICA by Virtuals-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon VERONICA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

VERONICA by Virtuals-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella VERONICA by Virtuals saattaa kasvua 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000589 vuonna 2025. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella VERONICA by Virtuals saattaa kasvua 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000619 vuonna 2026. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VERONICA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000650 10.25% kasvuvauhdilla. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VERONICA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000682 15.76% kasvuvauhdilla. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VERONICA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000716 ja kasvuvauhti 21.55%. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VERONICA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000752 ja kasvuvauhti 27.63%. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 VERONICA by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.001226. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 VERONICA by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.001997.

2026 $ 0.000619 5.00%

2027 $ 0.000650 10.25%

2028 $ 0.000682 15.76%

2029 $ 0.000716 21.55%

2030 $ 0.000752 27.63%

2031 $ 0.000790 34.01%

2032 $ 0.000829 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000871 47.75%

2034 $ 0.000914 55.13%

2035 $ 0.000960 62.89%

2036 $ 0.001008 71.03%

2037 $ 0.001059 79.59%

2038 $ 0.001112 88.56%

2039 $ 0.001167 97.99%

2040 $ 0.001226 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin VERONICA by Virtuals-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000589 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000589 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000590 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000592 0.41% VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste tänään VERONICA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000589 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VERONICA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000589 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VERONICA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000590 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VERONICA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000592 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

VERONICA by Virtuals-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 590.54K$ 590.54K $ 590.54K Kierrossa oleva tarjonta 1.00B 1.00B 1.00B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- VERONICA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi VERONICA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.00B ja sen markkina-arvo on $ 590.54K. Näytä VERONICA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen VERONICA by Virtuals-hinta Viimeisimpien VERONICA by Virtuals-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan VERONICA by Virtuals-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000589USD. VERONICA by Virtuals-rahakkeiden (VERONICA) kierrossa oleva tarjonta on 1.00B VERONICA , jolloin sen markkina-arvo on $590,541 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.71% $ 0 $ 0.000631 $ 0.000583

7 päivää -24.68% $ -0.000145 $ 0.000825 $ 0.000585

30 päivää -24.80% $ -0.000146 $ 0.000825 $ 0.000585 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana VERONICA by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -1.71% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana VERONICA by Virtuals-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000825 ja alimmillaan $0.000585 . Sen hinta on muuttunut -24.68% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee VERONICA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana VERONICA by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut -24.80% , joka heijastaa noin $-0.000146 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VERONICA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka VERONICA by Virtuals (VERONICA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? VERONICA by Virtuals-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VERONICA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa VERONICA by Virtuals-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VERONICA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa VERONICA by Virtuals-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VERONICA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi VERONICA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä VERONICA by Virtuals-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VERONICA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VERONICA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako VERONICA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan VERONICA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on VERONICA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? VERONICA by Virtuals (VERONICA) -hintaennustetyökalun mukaan VERONICA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi VERONICA maksaa vuonna 2026? 1 VERONICA by Virtuals (VERONICA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VERONICA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta VERONICA-rahakkeille vuonna 2027? VERONICA by Virtuals (VERONICA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VERONICA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on VERONICA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan VERONICA by Virtuals (VERONICA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on VERONICA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan VERONICA by Virtuals (VERONICA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi VERONICA maksaa vuonna 2030? 1 VERONICA by Virtuals (VERONICA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VERONICA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on VERONICA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? VERONICA by Virtuals (VERONICA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VERONICA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.