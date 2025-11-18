MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / this coin is scarce (SCARCE) /

Hanki this coin is scarce-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SCARCE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi this coin is scarce-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste this coin is scarce-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella this coin is scarce saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000595 vuonna 2025. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella this coin is scarce saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000624 vuonna 2026. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SCARCE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000656 10.25% kasvuvauhdilla. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SCARCE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000688 15.76% kasvuvauhdilla. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SCARCE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000723 ja kasvuvauhti 21.55%. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SCARCE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000759 ja kasvuvauhti 27.63%. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 this coin is scarce-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.001237. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 this coin is scarce-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.002015. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000595 0.00%

2026 $ 0.000624 5.00%

2027 $ 0.000656 10.25%

2028 $ 0.000688 15.76%

2029 $ 0.000723 21.55%

2030 $ 0.000759 27.63%

2031 $ 0.000797 34.01%

2032 $ 0.000837 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000879 47.75%

2034 $ 0.000923 55.13%

2035 $ 0.000969 62.89%

2036 $ 0.001017 71.03%

2037 $ 0.001068 79.59%

2038 $ 0.001122 88.56%

2039 $ 0.001178 97.99%

2040 $ 0.001237 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin this coin is scarce-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000595 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000595 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000595 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000597 0.41% this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste tänään SCARCE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000595 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SCARCE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000595 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SCARCE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000595 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. this coin is scarce (SCARCE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SCARCE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000597 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

this coin is scarce-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Kierrossa oleva tarjonta 9.94M 9.94M 9.94M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- SCARCE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi SCARCE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 9.94M ja sen markkina-arvo on $ 5.92K. Näytä SCARCE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen this coin is scarce-hinta Viimeisimpien this coin is scarce-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan this coin is scarce-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000595USD. this coin is scarce-rahakkeiden (SCARCE) kierrossa oleva tarjonta on 9.94M SCARCE , jolloin sen markkina-arvo on $5,917.57 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -13.47% $ 0 $ 0.000687 $ 0.000595

7 päivää -23.67% $ -0.000140 $ 0.001016 $ 0.000595

30 päivää -37.52% $ -0.000223 $ 0.001016 $ 0.000595 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana this coin is scarce-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -13.47% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana this coin is scarce-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.001016 ja alimmillaan $0.000595 . Sen hinta on muuttunut -23.67% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SCARCE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana this coin is scarce-rahakkeiden hinta on muuttunut -37.52% , joka heijastaa noin $-0.000223 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SCARCE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka this coin is scarce (SCARCE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? this coin is scarce-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SCARCE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa this coin is scarce-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SCARCE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa this coin is scarce-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SCARCE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SCARCE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä this coin is scarce-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SCARCE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SCARCE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SCARCE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SCARCE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SCARCE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? this coin is scarce (SCARCE) -hintaennustetyökalun mukaan SCARCE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SCARCE maksaa vuonna 2026? 1 this coin is scarce (SCARCE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SCARCE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SCARCE-rahakkeille vuonna 2027? this coin is scarce (SCARCE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SCARCE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SCARCE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan this coin is scarce (SCARCE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SCARCE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan this coin is scarce (SCARCE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SCARCE maksaa vuonna 2030? 1 this coin is scarce (SCARCE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SCARCE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SCARCE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? this coin is scarce (SCARCE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SCARCE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.