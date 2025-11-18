MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) /

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon THBILL kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Theo Short Duration US Treasury Fund-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Theo Short Duration US Treasury Fund saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.008 vuonna 2025. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Theo Short Duration US Treasury Fund saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0584 vuonna 2026. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan THBILL-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.1113 10.25% kasvuvauhdilla. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan THBILL-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1668 15.76% kasvuvauhdilla. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti THBILL-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2252 ja kasvuvauhti 21.55%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti THBILL-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2864 ja kasvuvauhti 27.63%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0955. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.4134. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 1.008 0.00%

2026 $ 1.0584 5.00%

2027 $ 1.1113 10.25%

2028 $ 1.1668 15.76%

2029 $ 1.2252 21.55%

2030 $ 1.2864 27.63%

2031 $ 1.3508 34.01%

2032 $ 1.4183 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.4892 47.75%

2034 $ 1.5637 55.13%

2035 $ 1.6419 62.89%

2036 $ 1.7240 71.03%

2037 $ 1.8102 79.59%

2038 $ 1.9007 88.56%

2039 $ 1.9957 97.99%

2040 $ 2.0955 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Theo Short Duration US Treasury Fund-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 1.008 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 1.0081 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 1.0089 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.0121 0.41% Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste tänään THBILL-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.008 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) THBILL-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.0081 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste THBILL-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.0089 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin THBILL-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.0121 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 140.43M$ 140.43M $ 140.43M Kierrossa oleva tarjonta 139.35M 139.35M 139.35M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- THBILL-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi THBILL-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 139.35M ja sen markkina-arvo on $ 140.43M. Näytä THBILL-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Theo Short Duration US Treasury Fund-hinta Viimeisimpien Theo Short Duration US Treasury Fund-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.008USD. Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden (THBILL) kierrossa oleva tarjonta on 139.35M THBILL , jolloin sen markkina-arvo on $140,425,197 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.62% $ -0.006364 $ 1.019 $ 1.006

7 päivää -0.34% $ -0.003432 $ 1.0157 $ 1.0056

30 päivää -0.20% $ -0.002083 $ 1.0157 $ 1.0056 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.006364 , mikä kuvastaa -0.62% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0157 ja alimmillaan $1.0056 . Sen hinta on muuttunut -0.34% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee THBILL-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.20% , joka heijastaa noin $-0.002083 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että THBILL-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia THBILL-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee THBILL-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee THBILL-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi THBILL-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Theo Short Duration US Treasury Fund-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi THBILL-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

THBILL-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako THBILL-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan THBILL saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on THBILL-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -hintaennustetyökalun mukaan THBILL-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi THBILL maksaa vuonna 2026? 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan THBILL-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta THBILL-rahakkeille vuonna 2027? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 THBILL-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on THBILL-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on THBILL-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi THBILL maksaa vuonna 2030? 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan THBILL-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on THBILL-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 THBILL-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.