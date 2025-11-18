MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / The Last Job (QUIT) /

The Last Job (QUIT) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki The Last Job-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon QUIT kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi The Last Job-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste The Last Job-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) The Last Job (QUIT) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella The Last Job saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000057 vuonna 2025. The Last Job (QUIT) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella The Last Job saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000060 vuonna 2026. The Last Job (QUIT) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan QUIT-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000063 10.25% kasvuvauhdilla. The Last Job (QUIT) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan QUIT-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000067 15.76% kasvuvauhdilla. The Last Job (QUIT) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti QUIT-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000070 ja kasvuvauhti 21.55%. The Last Job (QUIT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti QUIT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000073 ja kasvuvauhti 27.63%. The Last Job (QUIT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 The Last Job-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000120. The Last Job (QUIT) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 The Last Job-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000196. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000057 0.00%

2026 $ 0.000060 5.00%

2027 $ 0.000063 10.25%

2028 $ 0.000067 15.76%

2029 $ 0.000070 21.55%

2030 $ 0.000073 27.63%

2031 $ 0.000077 34.01%

2032 $ 0.000081 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000085 47.75%

2034 $ 0.000089 55.13%

2035 $ 0.000094 62.89%

2036 $ 0.000099 71.03%

2037 $ 0.000103 79.59%

2038 $ 0.000109 88.56%

2039 $ 0.000114 97.99%

2040 $ 0.000120 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin The Last Job-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000057 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000057 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000057 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000058 0.41% The Last Job (QUIT) -hintaennuste tänään QUIT-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000057 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. The Last Job (QUIT) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) QUIT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000057 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. The Last Job (QUIT) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste QUIT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000057 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. The Last Job (QUIT) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin QUIT-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000058 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

The Last Job-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 57.32K$ 57.32K $ 57.32K Kierrossa oleva tarjonta 989.74M 989.74M 989.74M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- QUIT-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi QUIT-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 989.74M ja sen markkina-arvo on $ 57.32K. Näytä QUIT-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen The Last Job-hinta Viimeisimpien The Last Job-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan The Last Job-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000057USD. The Last Job-rahakkeiden (QUIT) kierrossa oleva tarjonta on 989.74M QUIT , jolloin sen markkina-arvo on $57,317 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -20.93% $ 0 $ 0.000074 $ 0.000055

7 päivää -59.51% $ -0.000034 $ 0.000553 $ 0.000058

30 päivää -88.96% $ -0.000051 $ 0.000553 $ 0.000058 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana The Last Job-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -20.93% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana The Last Job-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000553 ja alimmillaan $0.000058 . Sen hinta on muuttunut -59.51% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee QUIT-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana The Last Job-rahakkeiden hinta on muuttunut -88.96% , joka heijastaa noin $-0.000051 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että QUIT-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka The Last Job (QUIT) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? The Last Job-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia QUIT-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa The Last Job-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee QUIT-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa The Last Job-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee QUIT-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi QUIT-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä The Last Job-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi QUIT-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

QUIT-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako QUIT-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan QUIT saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on QUIT-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? The Last Job (QUIT) -hintaennustetyökalun mukaan QUIT-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi QUIT maksaa vuonna 2026? 1 The Last Job (QUIT) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan QUIT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta QUIT-rahakkeille vuonna 2027? The Last Job (QUIT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 QUIT-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on QUIT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan The Last Job (QUIT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on QUIT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan The Last Job (QUIT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi QUIT maksaa vuonna 2030? 1 The Last Job (QUIT) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan QUIT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on QUIT-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? The Last Job (QUIT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 QUIT-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.