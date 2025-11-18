the great extraction (TGE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki the great extraction-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon TGE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi the great extraction-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

the great extraction-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 04:43:23 (UTC+8)

the great extraction-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

the great extraction (TGE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella the great extraction saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000007 vuonna 2025.

the great extraction (TGE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella the great extraction saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000007 vuonna 2026.

the great extraction (TGE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan TGE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000007 10.25% kasvuvauhdilla.

the great extraction (TGE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan TGE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000008 15.76% kasvuvauhdilla.

the great extraction (TGE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti TGE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000008 ja kasvuvauhti 21.55%.

the great extraction (TGE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti TGE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000009 ja kasvuvauhti 27.63%.

the great extraction (TGE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 the great extraction-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000014.

the great extraction (TGE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 the great extraction-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000024.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.000007
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000007
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000007
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000008
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000008
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000009
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000009
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000010
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.000010
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000011
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000011
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000012
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000012
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000013
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000014
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000014
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin the great extraction-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.000007
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.000007
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.000007
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.000007
    0.41%
the great extraction (TGE) -hintaennuste tänään

TGE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000007. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

the great extraction (TGE) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) TGE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.000007. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

the great extraction (TGE) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste TGE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.000007. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

the great extraction (TGE) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin TGE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000007. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

the great extraction-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 7.21K
$ 7.21K$ 7.21K

999.38M
999.38M 999.38M

--
----

--

TGE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi TGE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 999.38M ja sen markkina-arvo on $ 7.21K.

Historiallinen the great extraction-hinta

Viimeisimpien the great extraction-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan the great extraction-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000007USD. the great extraction-rahakkeiden (TGE) kierrossa oleva tarjonta on 999.38M TGE, jolloin sen markkina-arvo on $7,206.59.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.72%
    $ 0
    $ 0.000007
    $ 0.000007
  • 7 päivää
    -21.84%
    $ -0.000001
    $ 0.000010
    $ 0.000007
  • 30 päivää
    -36.75%
    $ -0.000002
    $ 0.000010
    $ 0.000007
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana the great extraction-rahakkeiden hinta on muuttunut $0, mikä kuvastaa 0.72% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana the great extraction-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000010 ja alimmillaan $0.000007. Sen hinta on muuttunut -21.84%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee TGE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana the great extraction-rahakkeiden hinta on muuttunut -36.75%, joka heijastaa noin $-0.000002 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että TGE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka the great extraction (TGE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

the great extraction-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia TGE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa the great extraction-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee TGE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa the great extraction-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee TGE-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi TGE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä the great extraction-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi TGE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

TGE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako TGE-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan TGE saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on TGE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
the great extraction (TGE) -hintaennustetyökalun mukaan TGE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi TGE maksaa vuonna 2026?
1 the great extraction (TGE) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan TGE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta TGE-rahakkeille vuonna 2027?
the great extraction (TGE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 TGE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on TGE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan the great extraction (TGE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on TGE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan the great extraction (TGE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi TGE maksaa vuonna 2030?
1 the great extraction (TGE) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan TGE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on TGE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
the great extraction (TGE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 TGE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 04:43:23 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.