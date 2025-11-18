Tharwa USD (THUSD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Tharwa USD-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Tharwa USD-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Tharwa USD saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.99785 vuonna 2025. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Tharwa USD saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0477 vuonna 2026. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan THUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.1001 10.25% kasvuvauhdilla. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan THUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1551 15.76% kasvuvauhdilla. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti THUSD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2128 ja kasvuvauhti 21.55%. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti THUSD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2735 ja kasvuvauhti 27.63%. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Tharwa USD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0744. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Tharwa USD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.3790. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.99785 0.00%

2026 $ 1.0477 5.00%

2027 $ 1.1001 10.25%

2028 $ 1.1551 15.76%

2029 $ 1.2128 21.55%

2030 $ 1.2735 27.63%

2031 $ 1.3372 34.01%

2032 $ 1.4040 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.4742 47.75%

2034 $ 1.5479 55.13%

2035 $ 1.6253 62.89%

2036 $ 1.7066 71.03%

2037 $ 1.7919 79.59%

2038 $ 1.8815 88.56%

2039 $ 1.9756 97.99%

2040 $ 2.0744 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Tharwa USD-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.99785 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.997986 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.998806 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.0019 0.41% Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste tänään THUSD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.99785 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) THUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.997986 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste THUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.998806 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Tharwa USD (THUSD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin THUSD-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.0019 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Tharwa USD-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 992.84K$ 992.84K $ 992.84K Kierrossa oleva tarjonta 994.98K 994.98K 994.98K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- THUSD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi THUSD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 994.98K ja sen markkina-arvo on $ 992.84K. Näytä THUSD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Tharwa USD-hinta Viimeisimpien Tharwa USD-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Tharwa USD-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.99785USD. Tharwa USD-rahakkeiden (THUSD) kierrossa oleva tarjonta on 994.98K THUSD , jolloin sen markkina-arvo on $992,841 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.45% $ -0.004545 $ 1.008 $ 0.993347

7 päivää -0.11% $ -0.001174 $ 1.0026 $ 0.995328

30 päivää -0.17% $ -0.001742 $ 1.0026 $ 0.995328 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Tharwa USD-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.004545 , mikä kuvastaa -0.45% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Tharwa USD-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0026 ja alimmillaan $0.995328 . Sen hinta on muuttunut -0.11% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee THUSD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Tharwa USD-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.17% , joka heijastaa noin $-0.001742 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että THUSD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Tharwa USD (THUSD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Tharwa USD-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia THUSD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Tharwa USD-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee THUSD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Tharwa USD-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee THUSD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi THUSD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Tharwa USD-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi THUSD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

THUSD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako THUSD-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan THUSD saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on THUSD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Tharwa USD (THUSD) -hintaennustetyökalun mukaan THUSD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi THUSD maksaa vuonna 2026? 1 Tharwa USD (THUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan THUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta THUSD-rahakkeille vuonna 2027? Tharwa USD (THUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 THUSD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on THUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Tharwa USD (THUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on THUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Tharwa USD (THUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi THUSD maksaa vuonna 2030? 1 Tharwa USD (THUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan THUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on THUSD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Tharwa USD (THUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 THUSD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt