Hanki Synthetix sUSD-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SUSD kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Synthetix sUSD-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Synthetix sUSD-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Synthetix sUSD saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.964293 vuonna 2025. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Synthetix sUSD saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0125 vuonna 2026. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.0631 10.25% kasvuvauhdilla. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1162 15.76% kasvuvauhdilla. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SUSD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.1721 ja kasvuvauhti 21.55%. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SUSD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2307 ja kasvuvauhti 27.63%. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Synthetix sUSD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0046. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Synthetix sUSD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.2654. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.964293 0.00%

2026 $ 1.0125 5.00%

2027 $ 1.0631 10.25%

2028 $ 1.1162 15.76%

2029 $ 1.1721 21.55%

2030 $ 1.2307 27.63%

2031 $ 1.2922 34.01%

2032 $ 1.3568 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.4246 47.75%

2034 $ 1.4959 55.13%

2035 $ 1.5707 62.89%

2036 $ 1.6492 71.03%

2037 $ 1.7317 79.59%

2038 $ 1.8183 88.56%

2039 $ 1.9092 97.99%

2040 $ 2.0046 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Synthetix sUSD-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.964293 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.964425 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.965217 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.968255 0.41% Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste tänään SUSD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.964293 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.964425 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.965217 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SUSD-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.968255 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Synthetix sUSD-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 42.12M$ 42.12M $ 42.12M Kierrossa oleva tarjonta 43.61M 43.61M 43.61M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- SUSD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi SUSD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 43.61M ja sen markkina-arvo on $ 42.12M. Näytä SUSD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Synthetix sUSD-hinta Viimeisimpien Synthetix sUSD-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Synthetix sUSD-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.964293USD. Synthetix sUSD-rahakkeiden (SUSD) kierrossa oleva tarjonta on 43.61M SUSD , jolloin sen markkina-arvo on $42,117,791 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.21% $ 0.002007 $ 0.966898 $ 0.957307

7 päivää -0.90% $ -0.008700 $ 0.997015 $ 0.961699

30 päivää -3.15% $ -0.030417 $ 0.997015 $ 0.961699 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Synthetix sUSD-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.002007 , mikä kuvastaa 0.21% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Synthetix sUSD-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.997015 ja alimmillaan $0.961699 . Sen hinta on muuttunut -0.90% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SUSD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Synthetix sUSD-rahakkeiden hinta on muuttunut -3.15% , joka heijastaa noin $-0.030417 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SUSD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Synthetix sUSD (SUSD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Synthetix sUSD-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SUSD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Synthetix sUSD-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SUSD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Synthetix sUSD-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SUSD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SUSD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Synthetix sUSD-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SUSD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SUSD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SUSD-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SUSD saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SUSD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Synthetix sUSD (SUSD) -hintaennustetyökalun mukaan SUSD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SUSD maksaa vuonna 2026? 1 Synthetix sUSD (SUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SUSD-rahakkeille vuonna 2027? Synthetix sUSD (SUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SUSD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Synthetix sUSD (SUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Synthetix sUSD (SUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SUSD maksaa vuonna 2030? 1 Synthetix sUSD (SUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SUSD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Synthetix sUSD (SUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SUSD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt