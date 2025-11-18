Suzaku Token (SUZ) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Suzaku Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Suzaku Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.037167 vuonna 2025. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Suzaku Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.039025 vuonna 2026. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SUZ-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.040977 10.25% kasvuvauhdilla. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SUZ-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.043025 15.76% kasvuvauhdilla. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SUZ-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.045177 ja kasvuvauhti 21.55%. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SUZ-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.047436 ja kasvuvauhti 27.63%. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Suzaku Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.077268. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Suzaku Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.125861.

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.037172 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.037203 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.037320 0.41% Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste tänään SUZ-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.037167 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SUZ-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.037172 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SUZ-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.037203 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Suzaku Token (SUZ) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SUZ-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.037320 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Suzaku Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Kierrossa oleva tarjonta 28.98M 28.98M 28.98M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- SUZ-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi SUZ-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 28.98M ja sen markkina-arvo on $ 1.08M. Näytä SUZ-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Suzaku Token-hinta Viimeisimpien Suzaku Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Suzaku Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.037167USD. Suzaku Token-rahakkeiden (SUZ) kierrossa oleva tarjonta on 28.98M SUZ , jolloin sen markkina-arvo on $1,077,259 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.24% $ -0.001247 $ 0.038820 $ 0.036687

7 päivää -15.64% $ -0.005815 $ 0.051971 $ 0.036708

30 päivää -27.69% $ -0.010292 $ 0.051971 $ 0.036708 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Suzaku Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.001247 , mikä kuvastaa -3.24% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Suzaku Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.051971 ja alimmillaan $0.036708 . Sen hinta on muuttunut -15.64% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SUZ-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Suzaku Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -27.69% , joka heijastaa noin $-0.010292 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SUZ-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Suzaku Token (SUZ) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Suzaku Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SUZ-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Suzaku Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SUZ-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Suzaku Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SUZ-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SUZ-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Suzaku Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SUZ-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SUZ-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

