Staked msUSD (SMSUSD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Staked msUSD-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SMSUSD kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta SMSUSD-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Staked msUSD-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Staked msUSD-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Staked msUSD saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.694562 vuonna 2025. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Staked msUSD saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.729290 vuonna 2026. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SMSUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.765754 10.25% kasvuvauhdilla. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SMSUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.804042 15.76% kasvuvauhdilla. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SMSUSD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.844244 ja kasvuvauhti 21.55%. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SMSUSD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.886456 ja kasvuvauhti 27.63%. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Staked msUSD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.4439. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Staked msUSD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.3520. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.694562 0.00%

2026 $ 0.729290 5.00%

2027 $ 0.765754 10.25%

2028 $ 0.804042 15.76%

2029 $ 0.844244 21.55%

2030 $ 0.886456 27.63%

2031 $ 0.930779 34.01%

2032 $ 0.977318 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.0261 47.75%

2034 $ 1.0774 55.13%

2035 $ 1.1313 62.89%

2036 $ 1.1879 71.03%

2037 $ 1.2473 79.59%

2038 $ 1.3097 88.56%

2039 $ 1.3751 97.99%

2040 $ 1.4439 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Staked msUSD-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.694562 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.694657 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.695228 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.697416 0.41% Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste tänään SMSUSD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.694562 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SMSUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.694657 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SMSUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.695228 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SMSUSD-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.697416 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Staked msUSD-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Kierrossa oleva tarjonta 1.88M 1.88M 1.88M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- SMSUSD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi SMSUSD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.88M ja sen markkina-arvo on $ 4.06M. Näytä SMSUSD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Staked msUSD-hinta Viimeisimpien Staked msUSD-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Staked msUSD-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.694562USD. Staked msUSD-rahakkeiden (SMSUSD) kierrossa oleva tarjonta on 1.88M SMSUSD , jolloin sen markkina-arvo on $4,057,232 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 päivää 0.00% $ 0 $ -- $ --

30 päivää 0.00% $ 0 $ -- $ -- 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Staked msUSD-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Staked msUSD-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $-- ja alimmillaan $-- . Sen hinta on muuttunut 0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SMSUSD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Staked msUSD-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.00% , joka heijastaa noin $0 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SMSUSD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Staked msUSD (SMSUSD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Staked msUSD-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SMSUSD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Staked msUSD-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SMSUSD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Staked msUSD-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SMSUSD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SMSUSD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Staked msUSD-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SMSUSD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SMSUSD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SMSUSD-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SMSUSD saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SMSUSD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Staked msUSD (SMSUSD) -hintaennustetyökalun mukaan SMSUSD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SMSUSD maksaa vuonna 2026? 1 Staked msUSD (SMSUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SMSUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SMSUSD-rahakkeille vuonna 2027? Staked msUSD (SMSUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SMSUSD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SMSUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Staked msUSD (SMSUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SMSUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Staked msUSD (SMSUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SMSUSD maksaa vuonna 2030? 1 Staked msUSD (SMSUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SMSUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SMSUSD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Staked msUSD (SMSUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SMSUSD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt