Hanki Sports Bet-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SBET kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Sports Bet-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Sports Bet-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Sports Bet (SBET) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Sports Bet saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000036 vuonna 2025. Sports Bet (SBET) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Sports Bet saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000038 vuonna 2026. Sports Bet (SBET) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SBET-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000040 10.25% kasvuvauhdilla. Sports Bet (SBET) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SBET-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000042 15.76% kasvuvauhdilla. Sports Bet (SBET) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SBET-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000044 ja kasvuvauhti 21.55%. Sports Bet (SBET) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SBET-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000046 ja kasvuvauhti 27.63%. Sports Bet (SBET) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Sports Bet-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000076. Sports Bet (SBET) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Sports Bet-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000124. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000036 0.00%

2026 $ 0.000038 5.00%

2027 $ 0.000040 10.25%

2028 $ 0.000042 15.76%

2029 $ 0.000044 21.55%

2030 $ 0.000046 27.63%

2031 $ 0.000049 34.01%

2032 $ 0.000051 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000054 47.75%

2034 $ 0.000056 55.13%

2035 $ 0.000059 62.89%

2036 $ 0.000062 71.03%

2037 $ 0.000065 79.59%

2038 $ 0.000069 88.56%

2039 $ 0.000072 97.99%

2040 $ 0.000076 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Sports Bet-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000036 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000036 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000036 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000036 0.41% Sports Bet (SBET) -hintaennuste tänään SBET-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000036 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Sports Bet (SBET) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SBET-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000036 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Sports Bet (SBET) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SBET-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000036 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Sports Bet (SBET) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SBET-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000036 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Sports Bet-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K Kierrossa oleva tarjonta 826.92M 826.92M 826.92M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- SBET-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi SBET-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 826.92M ja sen markkina-arvo on $ 30.29K.

Historiallinen Sports Bet-hinta Viimeisimpien Sports Bet-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Sports Bet-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000036USD. Sports Bet-rahakkeiden (SBET) kierrossa oleva tarjonta on 826.92M SBET , jolloin sen markkina-arvo on $30,285 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.05% $ 0 $ 0.000036 $ 0.000036

7 päivää -0.09% $ -0.000000 $ 0.000036 $ 0.000036

30 päivää -0.15% $ -0.000000 $ 0.000036 $ 0.000036 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Sports Bet-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -0.05% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Sports Bet-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000036 ja alimmillaan $0.000036 . Sen hinta on muuttunut -0.09% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SBET-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Sports Bet-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.15% , joka heijastaa noin $-0.000000 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SBET-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Sports Bet (SBET) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Sports Bet-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SBET-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Sports Bet-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SBET-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Sports Bet-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SBET-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SBET-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Sports Bet-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SBET-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SBET-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SBET-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SBET saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SBET-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Sports Bet (SBET) -hintaennustetyökalun mukaan SBET-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SBET maksaa vuonna 2026? 1 Sports Bet (SBET) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SBET-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SBET-rahakkeille vuonna 2027? Sports Bet (SBET) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SBET-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SBET-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Sports Bet (SBET) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SBET-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Sports Bet (SBET) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SBET maksaa vuonna 2030? 1 Sports Bet (SBET) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SBET-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SBET-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Sports Bet (SBET) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SBET-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt