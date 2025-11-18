Soul Graph (GRPH) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Soul Graph-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon GRPH kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Soul Graph-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Soul Graph-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Soul Graph (GRPH) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Soul Graph saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002949 vuonna 2025. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Soul Graph saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003097 vuonna 2026. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GRPH-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003252 10.25% kasvuvauhdilla. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GRPH-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.003414 15.76% kasvuvauhdilla. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GRPH-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003585 ja kasvuvauhti 21.55%. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GRPH-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.003764 ja kasvuvauhti 27.63%. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Soul Graph-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.006132. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Soul Graph-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009988.

2026 $ 0.003097 5.00%

2027 $ 0.003252 10.25%

2028 $ 0.003414 15.76%

2029 $ 0.003585 21.55%

2030 $ 0.003764 27.63%

2031 $ 0.003952 34.01%

2032 $ 0.004150 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.004358 47.75%

2034 $ 0.004575 55.13%

2035 $ 0.004804 62.89%

2036 $ 0.005044 71.03%

2037 $ 0.005297 79.59%

2038 $ 0.005562 88.56%

2039 $ 0.005840 97.99%

2040 $ 0.006132 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Soul Graph-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.002949 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.002950 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.002952 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.002961 0.41% Soul Graph (GRPH) -hintaennuste tänään GRPH-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.002949 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) GRPH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002950 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste GRPH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002952 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Soul Graph (GRPH) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin GRPH-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.002961 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Soul Graph-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Kierrossa oleva tarjonta 999.89M 999.89M 999.89M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- GRPH-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi GRPH-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 999.89M ja sen markkina-arvo on $ 2.95M. Näytä GRPH-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Soul Graph-hinta Viimeisimpien Soul Graph-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Soul Graph-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.002949USD. Soul Graph-rahakkeiden (GRPH) kierrossa oleva tarjonta on 999.89M GRPH , jolloin sen markkina-arvo on $2,952,655 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -2.25% $ 0 $ 0.003100 $ 0.002952

7 päivää -2.01% $ -0.000059 $ 0.003100 $ 0.001010

30 päivää 200.56% $ 0.005916 $ 0.003100 $ 0.001010 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Soul Graph-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -2.25% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Soul Graph-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.003100 ja alimmillaan $0.001010 . Sen hinta on muuttunut -2.01% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee GRPH-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Soul Graph-rahakkeiden hinta on muuttunut 200.56% , joka heijastaa noin $0.005916 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että GRPH-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Soul Graph (GRPH) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Soul Graph-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia GRPH-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Soul Graph-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee GRPH-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Soul Graph-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee GRPH-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi GRPH-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Soul Graph-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi GRPH-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

GRPH-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

