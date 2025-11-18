roule token (ROUL) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi roule token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste roule token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) roule token (ROUL) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella roule token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003120 vuonna 2025. roule token (ROUL) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella roule token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003276 vuonna 2026. roule token (ROUL) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ROUL-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003440 10.25% kasvuvauhdilla. roule token (ROUL) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ROUL-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.003612 15.76% kasvuvauhdilla. roule token (ROUL) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ROUL-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003793 ja kasvuvauhti 21.55%. roule token (ROUL) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ROUL-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.003982 ja kasvuvauhti 27.63%. roule token (ROUL) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 roule token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.006487. roule token (ROUL) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 roule token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.010567. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.003120 0.00%

2026 $ 0.003276 5.00%

2027 $ 0.003440 10.25%

2028 $ 0.003612 15.76%

2029 $ 0.003793 21.55%

2030 $ 0.003982 27.63%

2031 $ 0.004181 34.01%

2032 $ 0.004390 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.004610 47.75%

2034 $ 0.004841 55.13%

2035 $ 0.005083 62.89%

2036 $ 0.005337 71.03%

2037 $ 0.005604 79.59%

2038 $ 0.005884 88.56%

2039 $ 0.006178 97.99%

2040 $ 0.006487 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin roule token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.003120 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.003120 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.003123 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.003133 0.41% roule token (ROUL) -hintaennuste tänään ROUL-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.003120 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. roule token (ROUL) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ROUL-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.003120 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. roule token (ROUL) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ROUL-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.003123 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. roule token (ROUL) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ROUL-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.003133 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

roule token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 225.70K$ 225.70K $ 225.70K Kierrossa oleva tarjonta 72.33M 72.33M 72.33M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- ROUL-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi ROUL-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 72.33M ja sen markkina-arvo on $ 225.70K. Näytä ROUL-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen roule token-hinta Viimeisimpien roule token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan roule token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.003120USD. roule token-rahakkeiden (ROUL) kierrossa oleva tarjonta on 72.33M ROUL , jolloin sen markkina-arvo on $225,701 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.65% $ 0 $ 0.003154 $ 0.003109

7 päivää -9.13% $ -0.000285 $ 0.003893 $ 0.003065

30 päivää -22.09% $ -0.000689 $ 0.003893 $ 0.003065 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana roule token-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -0.65% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana roule token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.003893 ja alimmillaan $0.003065 . Sen hinta on muuttunut -9.13% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ROUL-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana roule token-rahakkeiden hinta on muuttunut -22.09% , joka heijastaa noin $-0.000689 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ROUL-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka roule token (ROUL) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? roule token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ROUL-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa roule token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ROUL-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa roule token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ROUL-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ROUL-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä roule token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ROUL-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ROUL-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ROUL-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ROUL saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ROUL-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? roule token (ROUL) -hintaennustetyökalun mukaan ROUL-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ROUL maksaa vuonna 2026? 1 roule token (ROUL) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ROUL-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ROUL-rahakkeille vuonna 2027? roule token (ROUL) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ROUL-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ROUL-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan roule token (ROUL) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ROUL-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan roule token (ROUL) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ROUL maksaa vuonna 2030? 1 roule token (ROUL) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ROUL-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ROUL-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? roule token (ROUL) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ROUL-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.