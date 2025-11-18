ROOKIE CARD (ROOKIE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi ROOKIE CARD-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste ROOKIE CARD-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella ROOKIE CARD saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000012 vuonna 2025. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella ROOKIE CARD saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000012 vuonna 2026. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ROOKIE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000013 10.25% kasvuvauhdilla. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ROOKIE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000014 15.76% kasvuvauhdilla. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ROOKIE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000014 ja kasvuvauhti 21.55%. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ROOKIE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000015 ja kasvuvauhti 27.63%. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 ROOKIE CARD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000025. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 ROOKIE CARD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000041. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000012 0.00%

2026 $ 0.000012 5.00%

2027 $ 0.000013 10.25%

2028 $ 0.000014 15.76%

2029 $ 0.000014 21.55%

2030 $ 0.000015 27.63%

2031 $ 0.000016 34.01%

2032 $ 0.000017 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000017 47.75%

2034 $ 0.000018 55.13%

2035 $ 0.000019 62.89%

2036 $ 0.000020 71.03%

2037 $ 0.000021 79.59%

2038 $ 0.000022 88.56%

2039 $ 0.000024 97.99%

2040 $ 0.000025 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin ROOKIE CARD-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000012 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000012 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000012 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000012 0.41% ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste tänään ROOKIE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000012 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ROOKIE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000012 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ROOKIE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000012 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ROOKIE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000012 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

ROOKIE CARD-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Kierrossa oleva tarjonta 999.93M 999.93M 999.93M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- ROOKIE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi ROOKIE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 999.93M ja sen markkina-arvo on $ 12.15K. Näytä ROOKIE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen ROOKIE CARD-hinta Viimeisimpien ROOKIE CARD-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan ROOKIE CARD-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000012USD. ROOKIE CARD-rahakkeiden (ROOKIE) kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ROOKIE , jolloin sen markkina-arvo on $12,150.1 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -5.04% $ 0 $ 0.000013 $ 0.000012

7 päivää -23.27% $ -0.000002 $ 0.000026 $ 0.000012

30 päivää -54.90% $ -0.000006 $ 0.000026 $ 0.000012 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana ROOKIE CARD-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -5.04% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana ROOKIE CARD-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000026 ja alimmillaan $0.000012 . Sen hinta on muuttunut -23.27% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ROOKIE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana ROOKIE CARD-rahakkeiden hinta on muuttunut -54.90% , joka heijastaa noin $-0.000006 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ROOKIE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka ROOKIE CARD (ROOKIE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? ROOKIE CARD-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ROOKIE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa ROOKIE CARD-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ROOKIE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa ROOKIE CARD-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ROOKIE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ROOKIE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä ROOKIE CARD-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ROOKIE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ROOKIE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ROOKIE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ROOKIE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ROOKIE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? ROOKIE CARD (ROOKIE) -hintaennustetyökalun mukaan ROOKIE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ROOKIE maksaa vuonna 2026? 1 ROOKIE CARD (ROOKIE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ROOKIE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ROOKIE-rahakkeille vuonna 2027? ROOKIE CARD (ROOKIE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ROOKIE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ROOKIE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan ROOKIE CARD (ROOKIE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ROOKIE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan ROOKIE CARD (ROOKIE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ROOKIE maksaa vuonna 2030? 1 ROOKIE CARD (ROOKIE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ROOKIE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ROOKIE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? ROOKIE CARD (ROOKIE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ROOKIE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt