Ripe DAO Governance Token (RIPE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon RIPE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Ripe DAO Governance Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Ripe DAO Governance Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.19 vuonna 2025. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Ripe DAO Governance Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.2495 vuonna 2026. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan RIPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.3119 10.25% kasvuvauhdilla. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan RIPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.3775 15.76% kasvuvauhdilla. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RIPE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.4464 ja kasvuvauhti 21.55%. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RIPE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.5187 ja kasvuvauhti 27.63%. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.4739. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 4.0297. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 1.19 0.00%

2026 $ 1.2495 5.00%

2027 $ 1.3119 10.25%

2028 $ 1.3775 15.76%

2029 $ 1.4464 21.55%

2030 $ 1.5187 27.63%

2031 $ 1.5947 34.01%

2032 $ 1.6744 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.7581 47.75%

2034 $ 1.8460 55.13%

2035 $ 1.9383 62.89%

2036 $ 2.0353 71.03%

2037 $ 2.1370 79.59%

2038 $ 2.2439 88.56%

2039 $ 2.3561 97.99%

2040 $ 2.4739 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Ripe DAO Governance Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 1.19 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 1.1901 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 1.1911 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.1948 0.41% Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste tänään RIPE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.19 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) RIPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.1901 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste RIPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.1911 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin RIPE-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.1948 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Kierrossa oleva tarjonta 1.20M 1.20M 1.20M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- RIPE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi RIPE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.20M ja sen markkina-arvo on $ 1.43M.

Historiallinen Ripe DAO Governance Token-hinta Viimeisimpien Ripe DAO Governance Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.19USD. Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden (RIPE) kierrossa oleva tarjonta on 1.20M RIPE , jolloin sen markkina-arvo on $1,427,612 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.35% $ 0.004153 $ 1.25 $ 1.18

7 päivää -20.16% $ -0.240013 $ 2.1372 $ 1.1850

30 päivää -43.74% $ -0.520599 $ 2.1372 $ 1.1850 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.004153 , mikä kuvastaa 0.35% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $2.1372 ja alimmillaan $1.1850 . Sen hinta on muuttunut -20.16% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee RIPE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -43.74% , joka heijastaa noin $-0.520599 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että RIPE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Ripe DAO Governance Token (RIPE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia RIPE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Ripe DAO Governance Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee RIPE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee RIPE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi RIPE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Ripe DAO Governance Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi RIPE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

RIPE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako RIPE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan RIPE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on RIPE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Ripe DAO Governance Token (RIPE) -hintaennustetyökalun mukaan RIPE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi RIPE maksaa vuonna 2026? 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan RIPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta RIPE-rahakkeille vuonna 2027? Ripe DAO Governance Token (RIPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 RIPE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on RIPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Ripe DAO Governance Token (RIPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on RIPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Ripe DAO Governance Token (RIPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi RIPE maksaa vuonna 2030? 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan RIPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on RIPE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Ripe DAO Governance Token (RIPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 RIPE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt