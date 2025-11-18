Provenance Blockchain (HASH) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Provenance Blockchain-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon HASH kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta HASH-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Provenance Blockchain-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Provenance Blockchain-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Provenance Blockchain saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.030372 vuonna 2025. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Provenance Blockchain saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.031891 vuonna 2026. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HASH-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.033485 10.25% kasvuvauhdilla. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HASH-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.035160 15.76% kasvuvauhdilla. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HASH-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.036918 ja kasvuvauhti 21.55%. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HASH-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.038764 ja kasvuvauhti 27.63%. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Provenance Blockchain-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.063142. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Provenance Blockchain-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.102852. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.030372 0.00%

2026 $ 0.031891 5.00%

2027 $ 0.033485 10.25%

2028 $ 0.035160 15.76%

2029 $ 0.036918 21.55%

2030 $ 0.038764 27.63%

2031 $ 0.040702 34.01%

2032 $ 0.042737 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.044874 47.75%

2034 $ 0.047117 55.13%

2035 $ 0.049473 62.89%

2036 $ 0.051947 71.03%

2037 $ 0.054544 79.59%

2038 $ 0.057272 88.56%

2039 $ 0.060135 97.99%

2040 $ 0.063142 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Provenance Blockchain-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.030372 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.030376 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.030401 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.030497 0.41% Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste tänään HASH-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.030372 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) HASH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.030376 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste HASH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.030401 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Provenance Blockchain (HASH) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin HASH-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.030497 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Provenance Blockchain-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.54B$ 1.54B $ 1.54B Kierrossa oleva tarjonta 51.21B 51.21B 51.21B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- HASH-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi HASH-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 51.21B ja sen markkina-arvo on $ 1.54B. Näytä HASH-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Provenance Blockchain-hinta Viimeisimpien Provenance Blockchain-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Provenance Blockchain-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.030372USD. Provenance Blockchain-rahakkeiden (HASH) kierrossa oleva tarjonta on 51.21B HASH , jolloin sen markkina-arvo on $1,538,782,897 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -5.59% $ -0.001799 $ 0.032230 $ 0.028071

7 päivää -4.95% $ -0.001505 $ 0.036409 $ 0.025979

30 päivää -22.17% $ -0.006734 $ 0.036409 $ 0.025979 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Provenance Blockchain-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.001799 , mikä kuvastaa -5.59% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Provenance Blockchain-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.036409 ja alimmillaan $0.025979 . Sen hinta on muuttunut -4.95% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee HASH-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Provenance Blockchain-rahakkeiden hinta on muuttunut -22.17% , joka heijastaa noin $-0.006734 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että HASH-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Provenance Blockchain (HASH) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Provenance Blockchain-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia HASH-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Provenance Blockchain-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee HASH-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Provenance Blockchain-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee HASH-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi HASH-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Provenance Blockchain-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi HASH-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

HASH-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako HASH-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan HASH saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on HASH-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Provenance Blockchain (HASH) -hintaennustetyökalun mukaan HASH-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi HASH maksaa vuonna 2026? 1 Provenance Blockchain (HASH) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HASH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta HASH-rahakkeille vuonna 2027? Provenance Blockchain (HASH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HASH-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on HASH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Provenance Blockchain (HASH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on HASH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Provenance Blockchain (HASH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi HASH maksaa vuonna 2030? 1 Provenance Blockchain (HASH) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HASH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on HASH-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Provenance Blockchain (HASH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HASH-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt