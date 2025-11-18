Prism AI (PRSAI) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Prism AI-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon PRSAI kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta PRSAI-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Prism AI-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Prism AI-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Prism AI (PRSAI) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Prism AI saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005655 vuonna 2025. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Prism AI saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005938 vuonna 2026. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PRSAI-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.006235 10.25% kasvuvauhdilla. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PRSAI-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.006546 15.76% kasvuvauhdilla. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PRSAI-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.006874 ja kasvuvauhti 21.55%. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PRSAI-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.007217 ja kasvuvauhti 27.63%. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Prism AI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.011757. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Prism AI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.019151. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.005655 0.00%

2026 $ 0.005938 5.00%

2027 $ 0.006235 10.25%

2028 $ 0.006546 15.76%

2029 $ 0.006874 21.55%

2030 $ 0.007217 27.63%

2031 $ 0.007578 34.01%

2032 $ 0.007957 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.008355 47.75%

2034 $ 0.008773 55.13%

2035 $ 0.009212 62.89%

2036 $ 0.009672 71.03%

2037 $ 0.010156 79.59%

2038 $ 0.010664 88.56%

2039 $ 0.011197 97.99%

2040 $ 0.011757 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Prism AI-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.005655 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.005656 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.005660 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.005678 0.41% Prism AI (PRSAI) -hintaennuste tänään PRSAI-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.005655 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PRSAI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.005656 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PRSAI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.005660 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Prism AI (PRSAI) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PRSAI-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.005678 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Prism AI-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Kierrossa oleva tarjonta 1.00M 1.00M 1.00M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- PRSAI-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi PRSAI-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.00M ja sen markkina-arvo on $ 5.62K. Näytä PRSAI-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Prism AI-hinta Viimeisimpien Prism AI-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Prism AI-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.005655USD. Prism AI-rahakkeiden (PRSAI) kierrossa oleva tarjonta on 1.00M PRSAI , jolloin sen markkina-arvo on $5,618.6 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.75% $ -0.000220 $ 0.005876 $ 0.005555

7 päivää -12.41% $ -0.000701 $ 0.007463 $ 0.005592

30 päivää -30.96% $ -0.001751 $ 0.007463 $ 0.005592 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Prism AI-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000220 , mikä kuvastaa -3.75% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Prism AI-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.007463 ja alimmillaan $0.005592 . Sen hinta on muuttunut -12.41% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee PRSAI-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Prism AI-rahakkeiden hinta on muuttunut -30.96% , joka heijastaa noin $-0.001751 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PRSAI-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Prism AI (PRSAI) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Prism AI-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PRSAI-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Prism AI-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PRSAI-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Prism AI-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PRSAI-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi PRSAI-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Prism AI-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PRSAI-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PRSAI-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako PRSAI-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan PRSAI saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on PRSAI-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Prism AI (PRSAI) -hintaennustetyökalun mukaan PRSAI-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi PRSAI maksaa vuonna 2026? 1 Prism AI (PRSAI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PRSAI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta PRSAI-rahakkeille vuonna 2027? Prism AI (PRSAI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PRSAI-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on PRSAI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Prism AI (PRSAI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on PRSAI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Prism AI (PRSAI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi PRSAI maksaa vuonna 2030? 1 Prism AI (PRSAI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PRSAI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on PRSAI-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Prism AI (PRSAI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PRSAI-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt