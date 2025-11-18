MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Predi by Virtuals (PREDI) /

Predi by Virtuals (PREDI) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Predi by Virtuals-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon PREDI kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta PREDI-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Predi by Virtuals-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Predi by Virtuals-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Predi by Virtuals saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.006320 vuonna 2025. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Predi by Virtuals saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.006637 vuonna 2026. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PREDI-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.006968 10.25% kasvuvauhdilla. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PREDI-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.007317 15.76% kasvuvauhdilla. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PREDI-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.007683 ja kasvuvauhti 21.55%. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PREDI-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.008067 ja kasvuvauhti 27.63%. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Predi by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.013140. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Predi by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.021405. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.006320 0.00%

2026 $ 0.006637 5.00%

2027 $ 0.006968 10.25%

2028 $ 0.007317 15.76%

2029 $ 0.007683 21.55%

2030 $ 0.008067 27.63%

2031 $ 0.008470 34.01%

2032 $ 0.008894 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.009338 47.75%

2034 $ 0.009805 55.13%

2035 $ 0.010296 62.89%

2036 $ 0.010811 71.03%

2037 $ 0.011351 79.59%

2038 $ 0.011919 88.56%

2039 $ 0.012515 97.99%

2040 $ 0.013140 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Predi by Virtuals-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.006320 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.006321 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.006327 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.006346 0.41% Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste tänään PREDI-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.006320 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PREDI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.006321 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PREDI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.006327 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PREDI-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.006346 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Predi by Virtuals-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Kierrossa oleva tarjonta 498.97M 498.97M 498.97M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- PREDI-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi PREDI-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 498.97M ja sen markkina-arvo on $ 3.17M. Näytä PREDI-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Predi by Virtuals-hinta Viimeisimpien Predi by Virtuals-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Predi by Virtuals-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.006320USD. Predi by Virtuals-rahakkeiden (PREDI) kierrossa oleva tarjonta on 498.97M PREDI , jolloin sen markkina-arvo on $3,168,736 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 5.00% $ 0.000300 $ 0.006350 $ 0.005604

7 päivää -27.36% $ -0.001729 $ 0.009534 $ 0.005604

30 päivää 6.55% $ 0.000414 $ 0.009534 $ 0.005604 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Predi by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000300 , mikä kuvastaa 5.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Predi by Virtuals-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.009534 ja alimmillaan $0.005604 . Sen hinta on muuttunut -27.36% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee PREDI-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Predi by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut 6.55% , joka heijastaa noin $0.000414 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PREDI-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Predi by Virtuals (PREDI) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Predi by Virtuals-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PREDI-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Predi by Virtuals-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PREDI-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Predi by Virtuals-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PREDI-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi PREDI-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Predi by Virtuals-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PREDI-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PREDI-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako PREDI-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan PREDI saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on PREDI-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Predi by Virtuals (PREDI) -hintaennustetyökalun mukaan PREDI-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi PREDI maksaa vuonna 2026? 1 Predi by Virtuals (PREDI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PREDI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta PREDI-rahakkeille vuonna 2027? Predi by Virtuals (PREDI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PREDI-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on PREDI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Predi by Virtuals (PREDI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on PREDI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Predi by Virtuals (PREDI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi PREDI maksaa vuonna 2030? 1 Predi by Virtuals (PREDI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PREDI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on PREDI-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Predi by Virtuals (PREDI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PREDI-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt