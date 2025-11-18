Poolz Finance (POOLX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Poolz Finance-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon POOLX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta POOLX-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Poolz Finance-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Poolz Finance-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Poolz Finance saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.194668 vuonna 2025. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Poolz Finance saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.204401 vuonna 2026. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan POOLX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.214621 10.25% kasvuvauhdilla. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan POOLX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.225352 15.76% kasvuvauhdilla. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti POOLX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.236620 ja kasvuvauhti 21.55%. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti POOLX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.248451 ja kasvuvauhti 27.63%. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Poolz Finance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.404700. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Poolz Finance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.659214. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.194668 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.195468 0.41% Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste tänään POOLX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.194668 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) POOLX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.194694 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste POOLX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.194854 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Poolz Finance (POOLX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin POOLX-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.195468 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Poolz Finance-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Kierrossa oleva tarjonta 5.23M 5.23M 5.23M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- POOLX-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi POOLX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 5.23M ja sen markkina-arvo on $ 1.01M. Näytä POOLX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Poolz Finance-hinta Viimeisimpien Poolz Finance-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Poolz Finance-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.194668USD. Poolz Finance-rahakkeiden (POOLX) kierrossa oleva tarjonta on 5.23M POOLX , jolloin sen markkina-arvo on $1,013,812 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -2.71% $ -0.005431 $ 0.206275 $ 0.192713

7 päivää 2.06% $ 0.004008 $ 0.240372 $ 0.188884

30 päivää -19.27% $ -0.037524 $ 0.240372 $ 0.188884 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Poolz Finance-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.005431 , mikä kuvastaa -2.71% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Poolz Finance-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.240372 ja alimmillaan $0.188884 . Sen hinta on muuttunut 2.06% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee POOLX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Poolz Finance-rahakkeiden hinta on muuttunut -19.27% , joka heijastaa noin $-0.037524 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että POOLX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Poolz Finance (POOLX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Poolz Finance-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia POOLX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Poolz Finance-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee POOLX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Poolz Finance-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee POOLX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi POOLX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Poolz Finance-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi POOLX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

POOLX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

