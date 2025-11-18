POL Staked WBERA (SWBERA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki POL Staked WBERA-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SWBERA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi POL Staked WBERA-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

POL Staked WBERA-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
POL Staked WBERA-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella POL Staked WBERA saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.65 vuonna 2025.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella POL Staked WBERA saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.7325 vuonna 2026.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan SWBERA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.8191 10.25% kasvuvauhdilla.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan SWBERA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.9100 15.76% kasvuvauhdilla.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SWBERA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 2.0055 ja kasvuvauhti 21.55%.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SWBERA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 2.1058 ja kasvuvauhti 27.63%.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 POL Staked WBERA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.4302.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 POL Staked WBERA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 5.5874.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 1.65
    0.00%
  • 2026
    $ 1.7325
    5.00%
  • 2027
    $ 1.8191
    10.25%
  • 2028
    $ 1.9100
    15.76%
  • 2029
    $ 2.0055
    21.55%
  • 2030
    $ 2.1058
    27.63%
  • 2031
    $ 2.2111
    34.01%
  • 2032
    $ 2.3217
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 2.4378
    47.75%
  • 2034
    $ 2.5596
    55.13%
  • 2035
    $ 2.6876
    62.89%
  • 2036
    $ 2.8220
    71.03%
  • 2037
    $ 2.9631
    79.59%
  • 2038
    $ 3.1113
    88.56%
  • 2039
    $ 3.2668
    97.99%
  • 2040
    $ 3.4302
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin POL Staked WBERA-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 1.65
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 1.6502
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 1.6515
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 1.6567
    0.41%
POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste tänään

SWBERA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.65. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SWBERA-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $1.6502. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SWBERA-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $1.6515. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SWBERA-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.6567. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

POL Staked WBERA-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 33.03M
$ 33.03M$ 33.03M

19.87M
19.87M 19.87M

--
----

--

SWBERA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi SWBERA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 19.87M ja sen markkina-arvo on $ 33.03M.

Historiallinen POL Staked WBERA-hinta

Viimeisimpien POL Staked WBERA-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan POL Staked WBERA-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.65USD. POL Staked WBERA-rahakkeiden (SWBERA) kierrossa oleva tarjonta on 19.87M SWBERA, jolloin sen markkina-arvo on $33,031,741.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    2.61%
    $ 0.041856
    $ 1.72
    $ 1.6
  • 7 päivää
    -25.51%
    $ -0.421036
    $ 2.1646
    $ 1.6042
  • 30 päivää
    -24.02%
    $ -0.396458
    $ 2.1646
    $ 1.6042
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana POL Staked WBERA-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.041856, mikä kuvastaa 2.61% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana POL Staked WBERA-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $2.1646 ja alimmillaan $1.6042. Sen hinta on muuttunut -25.51%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee SWBERA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana POL Staked WBERA-rahakkeiden hinta on muuttunut -24.02%, joka heijastaa noin $-0.396458 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SWBERA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka POL Staked WBERA (SWBERA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

POL Staked WBERA-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SWBERA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa POL Staked WBERA-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SWBERA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa POL Staked WBERA-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SWBERA-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi SWBERA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä POL Staked WBERA-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SWBERA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SWBERA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako SWBERA-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan SWBERA saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on SWBERA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
POL Staked WBERA (SWBERA) -hintaennustetyökalun mukaan SWBERA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi SWBERA maksaa vuonna 2026?
1 POL Staked WBERA (SWBERA) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SWBERA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta SWBERA-rahakkeille vuonna 2027?
POL Staked WBERA (SWBERA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SWBERA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on SWBERA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan POL Staked WBERA (SWBERA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on SWBERA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan POL Staked WBERA (SWBERA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi SWBERA maksaa vuonna 2030?
1 POL Staked WBERA (SWBERA) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SWBERA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on SWBERA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
POL Staked WBERA (SWBERA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SWBERA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.