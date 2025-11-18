MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Plume Staked ETH (PETH) /

Plume Staked ETH (PETH) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Plume Staked ETH-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon PETH kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Plume Staked ETH-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Plume Staked ETH-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Plume Staked ETH saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 2,982.56 vuonna 2025. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Plume Staked ETH saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 3,131.688 vuonna 2026. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PETH-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 3,288.2724 10.25% kasvuvauhdilla. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PETH-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 3,452.6860 15.76% kasvuvauhdilla. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PETH-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 3,625.3203 ja kasvuvauhti 21.55%. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PETH-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 3,806.5863 ja kasvuvauhti 27.63%. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Plume Staked ETH-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 6,200.5280. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Plume Staked ETH-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 10,100.0067. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 2,982.56 0.00%

2026 $ 3,131.688 5.00%

2027 $ 3,288.2724 10.25%

2028 $ 3,452.6860 15.76%

2029 $ 3,625.3203 21.55%

2030 $ 3,806.5863 27.63%

2031 $ 3,996.9156 34.01%

2032 $ 4,196.7614 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 4,406.5995 47.75%

2034 $ 4,626.9294 55.13%

2035 $ 4,858.2759 62.89%

2036 $ 5,101.1897 71.03%

2037 $ 5,356.2492 79.59%

2038 $ 5,624.0617 88.56%

2039 $ 5,905.2647 97.99%

2040 $ 6,200.5280 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Plume Staked ETH-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 2,982.56 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 2,982.9685 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 2,985.4199 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 2,994.8170 0.41% Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste tänään PETH-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $2,982.56 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PETH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $2,982.9685 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PETH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $2,985.4199 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Plume Staked ETH (PETH) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PETH-rahakkeiden arvioitu hinta on $2,994.8170 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Plume Staked ETH-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 136.57K$ 136.57K $ 136.57K Kierrossa oleva tarjonta 45.40 45.40 45.40 Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- PETH-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi PETH-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 45.40 ja sen markkina-arvo on $ 136.57K. Näytä PETH-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Plume Staked ETH-hinta Viimeisimpien Plume Staked ETH-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Plume Staked ETH-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 2,982.56USD. Plume Staked ETH-rahakkeiden (PETH) kierrossa oleva tarjonta on 45.40 PETH , jolloin sen markkina-arvo on $136,565 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.23% $ -37.2618 $ 3,156.98 $ 2,993.05

7 päivää -14.56% $ -434.2998 $ 3,835.7851 $ 2,982.5607

30 päivää -21.66% $ -646.2136 $ 3,835.7851 $ 2,982.5607 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Plume Staked ETH-rahakkeiden hinta on muuttunut $-37.2618 , mikä kuvastaa -1.23% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Plume Staked ETH-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $3,835.7851 ja alimmillaan $2,982.5607 . Sen hinta on muuttunut -14.56% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee PETH-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Plume Staked ETH-rahakkeiden hinta on muuttunut -21.66% , joka heijastaa noin $-646.2136 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PETH-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Plume Staked ETH (PETH) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Plume Staked ETH-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PETH-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Plume Staked ETH-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PETH-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Plume Staked ETH-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PETH-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi PETH-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Plume Staked ETH-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PETH-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PETH-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako PETH-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan PETH saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on PETH-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Plume Staked ETH (PETH) -hintaennustetyökalun mukaan PETH-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi PETH maksaa vuonna 2026? 1 Plume Staked ETH (PETH) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PETH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta PETH-rahakkeille vuonna 2027? Plume Staked ETH (PETH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PETH-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on PETH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Plume Staked ETH (PETH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on PETH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Plume Staked ETH (PETH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi PETH maksaa vuonna 2030? 1 Plume Staked ETH (PETH) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PETH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on PETH-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Plume Staked ETH (PETH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PETH-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.