Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Patience Token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Patience Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Patience Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 3.91 vuonna 2025. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Patience Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 4.1055 vuonna 2026. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PATIENCE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 4.3107 10.25% kasvuvauhdilla. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PATIENCE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 4.5263 15.76% kasvuvauhdilla. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PATIENCE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 4.7526 ja kasvuvauhti 21.55%. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PATIENCE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 4.9902 ja kasvuvauhti 27.63%. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Patience Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 8.1286. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Patience Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 13.2406. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 3.91 0.00%

2026 $ 4.1055 5.00%

2027 $ 4.3107 10.25%

2028 $ 4.5263 15.76%

2029 $ 4.7526 21.55%

2030 $ 4.9902 27.63%

2031 $ 5.2397 34.01%

2032 $ 5.5017 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 5.7768 47.75%

2034 $ 6.0656 55.13%

2035 $ 6.3689 62.89%

2036 $ 6.6874 71.03%

2037 $ 7.0217 79.59%

2038 $ 7.3728 88.56%

2039 $ 7.7415 97.99%

2040 $ 8.1286 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Patience Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 3.91 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 3.9105 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 3.9137 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 3.9260 0.41% Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste tänään PATIENCE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $3.91 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PATIENCE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $3.9105 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PATIENCE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $3.9137 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Patience Token (PATIENCE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PATIENCE-rahakkeiden arvioitu hinta on $3.9260 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Patience Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Kierrossa oleva tarjonta 1.63M 1.63M 1.63M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- PATIENCE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi PATIENCE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.63M ja sen markkina-arvo on $ 6.42M. Näytä PATIENCE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Patience Token-hinta Viimeisimpien Patience Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Patience Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 3.91USD. Patience Token-rahakkeiden (PATIENCE) kierrossa oleva tarjonta on 1.63M PATIENCE , jolloin sen markkina-arvo on $6,422,293 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 1.69% $ 0.064961 $ 4.03 $ 3.79

7 päivää -3.00% $ -0.117462 $ 4.2696 $ 3.2320

30 päivää 21.10% $ 0.824821 $ 4.2696 $ 3.2320 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Patience Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.064961 , mikä kuvastaa 1.69% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Patience Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $4.2696 ja alimmillaan $3.2320 . Sen hinta on muuttunut -3.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee PATIENCE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Patience Token-rahakkeiden hinta on muuttunut 21.10% , joka heijastaa noin $0.824821 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PATIENCE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Patience Token (PATIENCE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Patience Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PATIENCE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Patience Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PATIENCE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Patience Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PATIENCE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi PATIENCE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Patience Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PATIENCE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PATIENCE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako PATIENCE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan PATIENCE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on PATIENCE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Patience Token (PATIENCE) -hintaennustetyökalun mukaan PATIENCE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi PATIENCE maksaa vuonna 2026? 1 Patience Token (PATIENCE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PATIENCE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta PATIENCE-rahakkeille vuonna 2027? Patience Token (PATIENCE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PATIENCE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on PATIENCE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Patience Token (PATIENCE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on PATIENCE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Patience Token (PATIENCE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi PATIENCE maksaa vuonna 2030? 1 Patience Token (PATIENCE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PATIENCE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on PATIENCE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Patience Token (PATIENCE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PATIENCE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.