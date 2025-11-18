Official PPshow (PP) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Official PPshow-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon PP kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Official PPshow-rahakkeiden hinnan
*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Official PPshow-hintaennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 01:57:14 (UTC+8)

Official PPshow-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Official PPshow (PP) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Official PPshow saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005291 vuonna 2025.

Official PPshow (PP) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Official PPshow saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005556 vuonna 2026.

Official PPshow (PP) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan PP-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.005834 10.25% kasvuvauhdilla.

Official PPshow (PP) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan PP-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.006125 15.76% kasvuvauhdilla.

Official PPshow (PP) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PP-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.006431 ja kasvuvauhti 21.55%.

Official PPshow (PP) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PP-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.006753 ja kasvuvauhti 27.63%.

Official PPshow (PP) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Official PPshow-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.011000.

Official PPshow (PP) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Official PPshow-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.017919.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.005291
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005556
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005834
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006125
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006431
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006753
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007091
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007445
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.007818
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008209
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008619
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009050
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009502
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009978
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010477
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011000
    107.89%
Lyhyen aikavälin Official PPshow-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.005291
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.005292
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.005296
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.005313
    0.41%
Official PPshow (PP) -hintaennuste tänään

PP-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.005291. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Official PPshow (PP) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PP-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.005292. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Official PPshow (PP) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PP-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.005296. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Official PPshow (PP) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PP-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.005313. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Official PPshow-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

501.97M
501.97M 501.97M

PP-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi PP-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 501.97M ja sen markkina-arvo on $ 2.77M.

Historiallinen Official PPshow-hinta

Viimeisimpien Official PPshow-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Official PPshow-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.005291USD. Official PPshow-rahakkeiden (PP) kierrossa oleva tarjonta on 501.97M PP, jolloin sen markkina-arvo on $2,773,996.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -14.63%
    $ -0.000907
    $ 0.014441
    $ 0.005526
  • 7 päivää
    59.25%
    $ 0.003135
    $ 0.014010
    $ 0.001522
  • 30 päivää
    249.90%
    $ 0.013223
    $ 0.014010
    $ 0.001522
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Official PPshow-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000907, mikä kuvastaa -14.63% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Official PPshow-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.014010 ja alimmillaan $0.001522. Sen hinta on muuttunut 59.25%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee PP-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Official PPshow-rahakkeiden hinta on muuttunut 249.90%, joka heijastaa noin $0.013223 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PP-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Official PPshow (PP) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Official PPshow-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PP-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Official PPshow-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PP-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Official PPshow-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PP-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi PP-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Official PPshow-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PP-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PP-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako PP-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan PP saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on PP-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Official PPshow (PP) -hintaennustetyökalun mukaan PP-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi PP maksaa vuonna 2026?
1 Official PPshow (PP) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta PP-rahakkeille vuonna 2027?
Official PPshow (PP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PP-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on PP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Official PPshow (PP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on PP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Official PPshow (PP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi PP maksaa vuonna 2030?
1 Official PPshow (PP) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on PP-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Official PPshow (PP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PP-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.