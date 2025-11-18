ODIN Tools (ODIN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki ODIN Tools-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon ODIN kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi ODIN Tools-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste ODIN Tools-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella ODIN Tools saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001977 vuonna 2025. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella ODIN Tools saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002075 vuonna 2026. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ODIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.002179 10.25% kasvuvauhdilla. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ODIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.002288 15.76% kasvuvauhdilla. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ODIN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.002403 ja kasvuvauhti 21.55%. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ODIN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.002523 ja kasvuvauhti 27.63%. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 ODIN Tools-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.004110. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 ODIN Tools-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.006694. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.001977 0.00%

ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste tänään ODIN-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001977 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ODIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001977 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ODIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001978 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. ODIN Tools (ODIN) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ODIN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001985 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

ODIN Tools-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 147.71K$ 147.71K $ 147.71K Kierrossa oleva tarjonta 74.51M 74.51M 74.51M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- ODIN-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi ODIN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 74.51M ja sen markkina-arvo on $ 147.71K. Näytä ODIN-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen ODIN Tools-hinta Viimeisimpien ODIN Tools-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan ODIN Tools-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001977USD. ODIN Tools-rahakkeiden (ODIN) kierrossa oleva tarjonta on 74.51M ODIN , jolloin sen markkina-arvo on $147,707 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -17.26% $ -0.000412 $ 0.002389 $ 0.001889

7 päivää -40.09% $ -0.000792 $ 0.003655 $ 0.002217

30 päivää -45.67% $ -0.000903 $ 0.003655 $ 0.002217 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana ODIN Tools-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000412 , mikä kuvastaa -17.26% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana ODIN Tools-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.003655 ja alimmillaan $0.002217 . Sen hinta on muuttunut -40.09% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ODIN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana ODIN Tools-rahakkeiden hinta on muuttunut -45.67% , joka heijastaa noin $-0.000903 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ODIN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka ODIN Tools (ODIN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? ODIN Tools-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ODIN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa ODIN Tools-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ODIN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa ODIN Tools-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ODIN-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ODIN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä ODIN Tools-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ODIN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ODIN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

