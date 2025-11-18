Nia (NIA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Nia-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon NIA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta NIA-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Nia-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Nia-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Nia (NIA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Nia saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.190794 vuonna 2025. Nia (NIA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Nia saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.200333 vuonna 2026. Nia (NIA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan NIA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.210350 10.25% kasvuvauhdilla. Nia (NIA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan NIA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.220867 15.76% kasvuvauhdilla. Nia (NIA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NIA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.231911 ja kasvuvauhti 21.55%. Nia (NIA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NIA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.243506 ja kasvuvauhti 27.63%. Nia (NIA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Nia-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.396647. Nia (NIA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Nia-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.646096. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.190794 0.00%

2026 $ 0.200333 5.00%

2027 $ 0.210350 10.25%

2028 $ 0.220867 15.76%

2029 $ 0.231911 21.55%

2030 $ 0.243506 27.63%

2031 $ 0.255682 34.01%

2032 $ 0.268466 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.281889 47.75%

2034 $ 0.295984 55.13%

2035 $ 0.310783 62.89%

2036 $ 0.326322 71.03%

2037 $ 0.342638 79.59%

2038 $ 0.359770 88.56%

2039 $ 0.377759 97.99%

2040 $ 0.396647 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Nia-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.190794 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.190820 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.190976 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.191578 0.41% Nia (NIA) -hintaennuste tänään NIA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.190794 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Nia (NIA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) NIA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.190820 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Nia (NIA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste NIA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.190976 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Nia (NIA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin NIA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.191578 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Nia-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 57.24K$ 57.24K $ 57.24K Kierrossa oleva tarjonta 300.00K 300.00K 300.00K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- NIA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi NIA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 300.00K ja sen markkina-arvo on $ 57.24K. Näytä NIA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Nia-hinta Viimeisimpien Nia-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Nia-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.190794USD. Nia-rahakkeiden (NIA) kierrossa oleva tarjonta on 300.00K NIA , jolloin sen markkina-arvo on $57,238 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -2.30% $ -0.004504 $ 0.197615 $ 0.191173

7 päivää -27.09% $ -0.051696 $ 0.369343 $ 0.192421

30 päivää -47.97% $ -0.091540 $ 0.369343 $ 0.192421 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Nia-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.004504 , mikä kuvastaa -2.30% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Nia-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.369343 ja alimmillaan $0.192421 . Sen hinta on muuttunut -27.09% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee NIA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Nia-rahakkeiden hinta on muuttunut -47.97% , joka heijastaa noin $-0.091540 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että NIA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Nia (NIA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Nia-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia NIA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Nia-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee NIA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Nia-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee NIA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi NIA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Nia-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi NIA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

NIA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako NIA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan NIA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on NIA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Nia (NIA) -hintaennustetyökalun mukaan NIA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi NIA maksaa vuonna 2026? 1 Nia (NIA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan NIA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta NIA-rahakkeille vuonna 2027? Nia (NIA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 NIA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on NIA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Nia (NIA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on NIA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Nia (NIA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi NIA maksaa vuonna 2030? 1 Nia (NIA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan NIA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on NIA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Nia (NIA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 NIA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt