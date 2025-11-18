MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) /

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MUTE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. MUTE SWAP by Virtuals-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella MUTE SWAP by Virtuals saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.014362 vuonna 2025. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella MUTE SWAP by Virtuals saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.015080 vuonna 2026. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MUTE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.015834 10.25% kasvuvauhdilla. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MUTE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.016626 15.76% kasvuvauhdilla. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUTE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.017457 ja kasvuvauhti 21.55%. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUTE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.018330 ja kasvuvauhti 27.63%. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.029858. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.048637.

2026 $ 0.015080 5.00%

2027 $ 0.015834 10.25%

2028 $ 0.016626 15.76%

2029 $ 0.017457 21.55%

2030 $ 0.018330 27.63%

2031 $ 0.019247 34.01%

2032 $ 0.020209 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.021220 47.75%

2034 $ 0.022281 55.13%

2035 $ 0.023395 62.89%

2036 $ 0.024565 71.03%

2037 $ 0.025793 79.59%

2038 $ 0.027082 88.56%

2039 $ 0.028437 97.99%

2040 $ 0.029858 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin MUTE SWAP by Virtuals-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.014362 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.014364 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.014376 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.014421 0.41% MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste tänään MUTE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.014362 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MUTE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.014364 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MUTE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.014376 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MUTE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.014421 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M Kierrossa oleva tarjonta 400.00M 400.00M 400.00M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MUTE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MUTE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 400.00M ja sen markkina-arvo on $ 5.80M. Näytä MUTE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen MUTE SWAP by Virtuals-hinta Viimeisimpien MUTE SWAP by Virtuals-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.014362USD. MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden (MUTE) kierrossa oleva tarjonta on 400.00M MUTE , jolloin sen markkina-arvo on $5,801,561 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.13% $ -0.000464 $ 0.017642 $ 0.013847

7 päivää -20.95% $ -0.003010 $ 0.021746 $ 0.002235

30 päivää 555.29% $ 0.079754 $ 0.021746 $ 0.002235 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000464 , mikä kuvastaa -3.13% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.021746 ja alimmillaan $0.002235 . Sen hinta on muuttunut -20.95% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MUTE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut 555.29% , joka heijastaa noin $0.079754 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MUTE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MUTE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MUTE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MUTE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MUTE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä MUTE SWAP by Virtuals-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MUTE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MUTE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

