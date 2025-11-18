MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Music by Virtuals (MUSIC) /

Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Music by Virtuals-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MUSIC kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta MUSIC-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Music by Virtuals-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Music by Virtuals-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Music by Virtuals saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001086 vuonna 2025. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Music by Virtuals saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001141 vuonna 2026. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MUSIC-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.001198 10.25% kasvuvauhdilla. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MUSIC-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.001258 15.76% kasvuvauhdilla. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUSIC-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.001321 ja kasvuvauhti 21.55%. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUSIC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.001387 ja kasvuvauhti 27.63%. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Music by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.002259. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Music by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.003680. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.001086 0.00%

2026 $ 0.001141 5.00%

2027 $ 0.001198 10.25%

2028 $ 0.001258 15.76%

2029 $ 0.001321 21.55%

2030 $ 0.001387 27.63%

2031 $ 0.001456 34.01%

2032 $ 0.001529 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.001605 47.75%

2034 $ 0.001686 55.13%

2035 $ 0.001770 62.89%

2036 $ 0.001858 71.03%

2037 $ 0.001951 79.59%

2038 $ 0.002049 88.56%

2039 $ 0.002151 97.99%

2040 $ 0.002259 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Music by Virtuals-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.001086 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.001087 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.001087 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.001091 0.41% Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste tänään MUSIC-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001086 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MUSIC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001087 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MUSIC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001087 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MUSIC-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001091 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Music by Virtuals-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Kierrossa oleva tarjonta 997.59M 997.59M 997.59M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MUSIC-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MUSIC-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 997.59M ja sen markkina-arvo on $ 1.08M. Näytä MUSIC-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Music by Virtuals-hinta Viimeisimpien Music by Virtuals-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Music by Virtuals-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001086USD. Music by Virtuals-rahakkeiden (MUSIC) kierrossa oleva tarjonta on 997.59M MUSIC , jolloin sen markkina-arvo on $1,084,283 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -8.13% $ 0 $ 0.001232 $ 0.001082

7 päivää -46.48% $ -0.000505 $ 0.002212 $ 0.000556

30 päivää 93.66% $ 0.001018 $ 0.002212 $ 0.000556 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Music by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -8.13% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Music by Virtuals-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.002212 ja alimmillaan $0.000556 . Sen hinta on muuttunut -46.48% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MUSIC-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Music by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut 93.66% , joka heijastaa noin $0.001018 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MUSIC-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Music by Virtuals-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MUSIC-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Music by Virtuals-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MUSIC-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Music by Virtuals-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MUSIC-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MUSIC-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Music by Virtuals-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MUSIC-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MUSIC-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MUSIC-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MUSIC saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MUSIC-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennustetyökalun mukaan MUSIC-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MUSIC maksaa vuonna 2026? 1 Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MUSIC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MUSIC-rahakkeille vuonna 2027? Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MUSIC-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MUSIC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Music by Virtuals (MUSIC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MUSIC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Music by Virtuals (MUSIC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MUSIC maksaa vuonna 2030? 1 Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MUSIC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MUSIC-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MUSIC-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.