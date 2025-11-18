Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Music by Virtuals-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MUSIC kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Music by Virtuals-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Music by Virtuals-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Music by Virtuals-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Music by Virtuals saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001086 vuonna 2025.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Music by Virtuals saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001141 vuonna 2026.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan MUSIC-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.001198 10.25% kasvuvauhdilla.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan MUSIC-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.001258 15.76% kasvuvauhdilla.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUSIC-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.001321 ja kasvuvauhti 21.55%.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUSIC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.001387 ja kasvuvauhti 27.63%.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Music by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.002259.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Music by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.003680.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.001086
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001141
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001198
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001258
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001321
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001387
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001456
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001529
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.001605
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001686
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001770
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001858
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001951
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002049
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002151
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002259
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Music by Virtuals-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.001086
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.001087
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.001087
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.001091
    0.41%
Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste tänään

MUSIC-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001086. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MUSIC-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.001087. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MUSIC-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.001087. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MUSIC-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001091. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Music by Virtuals-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

997.59M
997.59M 997.59M

--
----

--

MUSIC-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi MUSIC-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 997.59M ja sen markkina-arvo on $ 1.08M.

Historiallinen Music by Virtuals-hinta

Viimeisimpien Music by Virtuals-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Music by Virtuals-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001086USD. Music by Virtuals-rahakkeiden (MUSIC) kierrossa oleva tarjonta on 997.59M MUSIC, jolloin sen markkina-arvo on $1,084,283.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -8.13%
    $ 0
    $ 0.001232
    $ 0.001082
  • 7 päivää
    -46.48%
    $ -0.000505
    $ 0.002212
    $ 0.000556
  • 30 päivää
    93.66%
    $ 0.001018
    $ 0.002212
    $ 0.000556
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Music by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut $0, mikä kuvastaa -8.13% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Music by Virtuals-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.002212 ja alimmillaan $0.000556. Sen hinta on muuttunut -46.48%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee MUSIC-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Music by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut 93.66%, joka heijastaa noin $0.001018 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MUSIC-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Music by Virtuals-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MUSIC-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Music by Virtuals-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MUSIC-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Music by Virtuals-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MUSIC-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi MUSIC-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Music by Virtuals-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MUSIC-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MUSIC-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako MUSIC-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan MUSIC saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on MUSIC-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennustetyökalun mukaan MUSIC-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi MUSIC maksaa vuonna 2026?
1 Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MUSIC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta MUSIC-rahakkeille vuonna 2027?
Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MUSIC-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on MUSIC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Music by Virtuals (MUSIC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on MUSIC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Music by Virtuals (MUSIC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi MUSIC maksaa vuonna 2030?
1 Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MUSIC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on MUSIC-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MUSIC-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.