Meter Stable (MTR) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Meter Stable-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MTR kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Meter Stable-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Meter Stable-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Meter Stable saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.535848 vuonna 2025. Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Meter Stable saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.562640 vuonna 2026. Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MTR-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.590772 10.25% kasvuvauhdilla. Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MTR-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.620311 15.76% kasvuvauhdilla. Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MTR-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.651326 ja kasvuvauhti 21.55%. Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MTR-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.683892 ja kasvuvauhti 27.63%. Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Meter Stable-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.1139. Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Meter Stable-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.8145. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.535848 0.00%

2026 $ 0.562640 5.00%

2027 $ 0.590772 10.25%

2028 $ 0.620311 15.76%

2029 $ 0.651326 21.55%

2030 $ 0.683892 27.63%

2031 $ 0.718087 34.01%

2032 $ 0.753991 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.791691 47.75%

2034 $ 0.831276 55.13%

2035 $ 0.872839 62.89%

2036 $ 0.916481 71.03%

2037 $ 0.962306 79.59%

2038 $ 1.0104 88.56%

2039 $ 1.0609 97.99%

2040 $ 1.1139 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Meter Stable-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.535848 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.535921 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.536361 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.538050 0.41% Meter Stable (MTR) -hintaennuste tänään MTR-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.535848 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Meter Stable (MTR) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MTR-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.535921 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Meter Stable (MTR) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MTR-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.536361 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Meter Stable (MTR) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MTR-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.538050 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Meter Stable-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 209.89K$ 209.89K $ 209.89K Kierrossa oleva tarjonta 391.72K 391.72K 391.72K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MTR-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MTR-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 391.72K ja sen markkina-arvo on $ 209.89K.

Historiallinen Meter Stable-hinta Viimeisimpien Meter Stable-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Meter Stable-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.535848USD. Meter Stable-rahakkeiden (MTR) kierrossa oleva tarjonta on 391.72K MTR , jolloin sen markkina-arvo on $209,888 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 14.46% $ 0.06771 $ 0.537047 $ 0.457252

7 päivää 7.76% $ 0.041584 $ 0.564347 $ 0.458491

30 päivää 9.33% $ 0.049996 $ 0.564347 $ 0.458491 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Meter Stable-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.06771 , mikä kuvastaa 14.46% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Meter Stable-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.564347 ja alimmillaan $0.458491 . Sen hinta on muuttunut 7.76% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MTR-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Meter Stable-rahakkeiden hinta on muuttunut 9.33% , joka heijastaa noin $0.049996 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MTR-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Meter Stable (MTR) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Meter Stable-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MTR-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Meter Stable-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MTR-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Meter Stable-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MTR-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MTR-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Meter Stable-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MTR-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MTR-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

