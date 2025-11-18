Meter Stable (MTR) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Meter Stable-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MTR kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Meter Stable-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Meter Stable-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Meter Stable-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Meter Stable saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.535848 vuonna 2025.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Meter Stable saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.562640 vuonna 2026.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan MTR-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.590772 10.25% kasvuvauhdilla.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan MTR-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.620311 15.76% kasvuvauhdilla.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MTR-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.651326 ja kasvuvauhti 21.55%.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MTR-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.683892 ja kasvuvauhti 27.63%.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Meter Stable-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.1139.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Meter Stable-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.8145.

Lyhyen aikavälin Meter Stable-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.535848
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.535921
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.536361
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.538050
    0.41%
Meter Stable (MTR) -hintaennuste tänään

MTR-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.535848. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MTR-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.535921. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MTR-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.536361. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Meter Stable (MTR) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MTR-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.538050. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Meter Stable-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 209.89K
$ 209.89K$ 209.89K

391.72K
391.72K 391.72K

--
----

--

MTR-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi MTR-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 391.72K ja sen markkina-arvo on $ 209.89K.

Historiallinen Meter Stable-hinta

Viimeisimpien Meter Stable-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Meter Stable-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.535848USD. Meter Stable-rahakkeiden (MTR) kierrossa oleva tarjonta on 391.72K MTR, jolloin sen markkina-arvo on $209,888.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    14.46%
    $ 0.06771
    $ 0.537047
    $ 0.457252
  • 7 päivää
    7.76%
    $ 0.041584
    $ 0.564347
    $ 0.458491
  • 30 päivää
    9.33%
    $ 0.049996
    $ 0.564347
    $ 0.458491
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Meter Stable-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.06771, mikä kuvastaa 14.46% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Meter Stable-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.564347 ja alimmillaan $0.458491. Sen hinta on muuttunut 7.76%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee MTR-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Meter Stable-rahakkeiden hinta on muuttunut 9.33%, joka heijastaa noin $0.049996 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MTR-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Meter Stable (MTR) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Meter Stable-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MTR-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Meter Stable-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MTR-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Meter Stable-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MTR-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi MTR-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Meter Stable-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MTR-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MTR-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako MTR-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan MTR saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on MTR-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Meter Stable (MTR) -hintaennustetyökalun mukaan MTR-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi MTR maksaa vuonna 2026?
1 Meter Stable (MTR) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MTR-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta MTR-rahakkeille vuonna 2027?
Meter Stable (MTR) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MTR-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on MTR-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Meter Stable (MTR) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on MTR-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Meter Stable (MTR) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi MTR maksaa vuonna 2030?
1 Meter Stable (MTR) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MTR-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on MTR-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Meter Stable (MTR) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MTR-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.