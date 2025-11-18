Metavault Trade (MVX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Metavault Trade-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MVX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Metavault Trade-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Metavault Trade-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Metavault Trade (MVX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Metavault Trade saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.037355 vuonna 2025. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Metavault Trade saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.039223 vuonna 2026. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MVX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.041184 10.25% kasvuvauhdilla. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MVX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.043244 15.76% kasvuvauhdilla. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MVX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.045406 ja kasvuvauhti 21.55%. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MVX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.047676 ja kasvuvauhti 27.63%. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Metavault Trade-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.077660. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Metavault Trade-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.126500. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.037355 0.00%

2026 $ 0.039223 5.00%

2027 $ 0.041184 10.25%

2028 $ 0.043244 15.76%

2029 $ 0.045406 21.55%

2030 $ 0.047676 27.63%

2031 $ 0.050060 34.01%

2032 $ 0.052563 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.055191 47.75%

2034 $ 0.057951 55.13%

2035 $ 0.060848 62.89%

2036 $ 0.063891 71.03%

2037 $ 0.067085 79.59%

2038 $ 0.070440 88.56%

2039 $ 0.073962 97.99%

2040 $ 0.077660 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Metavault Trade-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.037355 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.037361 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.037391 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.037509 0.41% Metavault Trade (MVX) -hintaennuste tänään MVX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.037355 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MVX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.037361 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MVX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.037391 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Metavault Trade (MVX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MVX-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.037509 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Metavault Trade-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 93.86K$ 93.86K $ 93.86K Kierrossa oleva tarjonta 2.51M 2.51M 2.51M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MVX-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MVX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 2.51M ja sen markkina-arvo on $ 93.86K. Näytä MVX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Metavault Trade-hinta Viimeisimpien Metavault Trade-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Metavault Trade-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.037355USD. Metavault Trade-rahakkeiden (MVX) kierrossa oleva tarjonta on 2.51M MVX , jolloin sen markkina-arvo on $93,861 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.08% $ -0.000409 $ 0.039245 $ 0.037483

7 päivää -14.43% $ -0.005391 $ 0.045375 $ 0.035673

30 päivää -17.53% $ -0.006548 $ 0.045375 $ 0.035673 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Metavault Trade-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000409 , mikä kuvastaa -1.08% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Metavault Trade-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.045375 ja alimmillaan $0.035673 . Sen hinta on muuttunut -14.43% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MVX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Metavault Trade-rahakkeiden hinta on muuttunut -17.53% , joka heijastaa noin $-0.006548 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MVX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Metavault Trade (MVX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Metavault Trade-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MVX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Metavault Trade-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MVX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Metavault Trade-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MVX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MVX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Metavault Trade-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MVX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MVX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MVX-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MVX saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MVX-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Metavault Trade (MVX) -hintaennustetyökalun mukaan MVX-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MVX maksaa vuonna 2026? 1 Metavault Trade (MVX) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MVX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MVX-rahakkeille vuonna 2027? Metavault Trade (MVX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MVX-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MVX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Metavault Trade (MVX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MVX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Metavault Trade (MVX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MVX maksaa vuonna 2030? 1 Metavault Trade (MVX) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MVX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MVX-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Metavault Trade (MVX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MVX-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.