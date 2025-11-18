MetaMask USD (MUSD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi MetaMask USD-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste MetaMask USD-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella MetaMask USD saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.99956 vuonna 2025. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella MetaMask USD saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0495 vuonna 2026. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.1020 10.25% kasvuvauhdilla. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1571 15.76% kasvuvauhdilla. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUSD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2149 ja kasvuvauhti 21.55%. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUSD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2757 ja kasvuvauhti 27.63%. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 MetaMask USD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0780. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 MetaMask USD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.3848. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.99956 0.00%

2026 $ 1.0495 5.00%

2027 $ 1.1020 10.25%

2028 $ 1.1571 15.76%

2029 $ 1.2149 21.55%

2030 $ 1.2757 27.63%

2031 $ 1.3395 34.01%

2032 $ 1.4064 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.4768 47.75%

2034 $ 1.5506 55.13%

2035 $ 1.6281 62.89%

2036 $ 1.7095 71.03%

2037 $ 1.7950 79.59%

2038 $ 1.8848 88.56%

2039 $ 1.9790 97.99%

2040 $ 2.0780 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin MetaMask USD-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.99956 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.999696 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 1.0005 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.0036 0.41% MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste tänään MUSD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.99956 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.999696 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.0005 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. MetaMask USD (MUSD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MUSD-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.0036 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

MetaMask USD-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 26.22M$ 26.22M $ 26.22M Kierrossa oleva tarjonta 26.23M 26.23M 26.23M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MUSD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MUSD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 26.23M ja sen markkina-arvo on $ 26.22M. Näytä MUSD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen MetaMask USD-hinta Viimeisimpien MetaMask USD-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan MetaMask USD-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.99956USD. MetaMask USD-rahakkeiden (MUSD) kierrossa oleva tarjonta on 26.23M MUSD , jolloin sen markkina-arvo on $26,217,257 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.13% $ -0.001394 $ 1.01 $ 0.992937

7 päivää 0.01% $ 0.000132 $ 1.0039 $ 0.994827

30 päivää -0.10% $ -0.001093 $ 1.0039 $ 0.994827 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana MetaMask USD-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.001394 , mikä kuvastaa -0.13% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana MetaMask USD-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0039 ja alimmillaan $0.994827 . Sen hinta on muuttunut 0.01% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MUSD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana MetaMask USD-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.10% , joka heijastaa noin $-0.001093 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MUSD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka MetaMask USD (MUSD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? MetaMask USD-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MUSD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa MetaMask USD-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MUSD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa MetaMask USD-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MUSD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MUSD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä MetaMask USD-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MUSD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MUSD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MUSD-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MUSD saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MUSD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? MetaMask USD (MUSD) -hintaennustetyökalun mukaan MUSD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MUSD maksaa vuonna 2026? 1 MetaMask USD (MUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MUSD-rahakkeille vuonna 2027? MetaMask USD (MUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MUSD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan MetaMask USD (MUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan MetaMask USD (MUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MUSD maksaa vuonna 2030? 1 MetaMask USD (MUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MUSD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? MetaMask USD (MUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MUSD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.