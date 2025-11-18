Memesis World (MEMS) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Memesis World-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MEMS kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Memesis World-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Memesis World (MEMS) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Memesis World saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.011333 vuonna 2025. Memesis World (MEMS) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Memesis World saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.011900 vuonna 2026. Memesis World (MEMS) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MEMS-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.012495 10.25% kasvuvauhdilla. Memesis World (MEMS) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MEMS-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.013120 15.76% kasvuvauhdilla. Memesis World (MEMS) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MEMS-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.013776 ja kasvuvauhti 21.55%. Memesis World (MEMS) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MEMS-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.014465 ja kasvuvauhti 27.63%. Memesis World (MEMS) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Memesis World-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.023562. Memesis World (MEMS) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Memesis World-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.038380. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.011333 0.00%

2026 $ 0.011900 5.00%

2027 $ 0.012495 10.25%

2028 $ 0.013120 15.76%

2029 $ 0.013776 21.55%

2030 $ 0.014465 27.63%

2031 $ 0.015188 34.01%

2032 $ 0.015947 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.016745 47.75%

2034 $ 0.017582 55.13%

2035 $ 0.018461 62.89%

2036 $ 0.019384 71.03%

2037 $ 0.020353 79.59%

2038 $ 0.021371 88.56%

2039 $ 0.022440 97.99%

2040 $ 0.023562 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Memesis World-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.011333 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.011335 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.011344 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.011380 0.41% Memesis World (MEMS) -hintaennuste tänään MEMS-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.011333 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Memesis World (MEMS) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MEMS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.011335 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Memesis World (MEMS) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MEMS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.011344 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Memesis World (MEMS) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MEMS-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.011380 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Memesis World-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Kierrossa oleva tarjonta 530.00M 530.00M 530.00M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MEMS-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MEMS-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 530.00M ja sen markkina-arvo on $ 5.89M.

Historiallinen Memesis World-hinta Viimeisimpien Memesis World-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Memesis World-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.011333USD. Memesis World-rahakkeiden (MEMS) kierrossa oleva tarjonta on 530.00M MEMS , jolloin sen markkina-arvo on $5,893,605 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 päivää 0.00% $ 0 $ -- $ --

30 päivää 0.00% $ 0 $ -- $ -- 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Memesis World-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Memesis World-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $-- ja alimmillaan $-- . Sen hinta on muuttunut 0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MEMS-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Memesis World-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.00% , joka heijastaa noin $0 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MEMS-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Memesis World (MEMS) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Memesis World-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MEMS-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Memesis World-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MEMS-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Memesis World-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MEMS-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MEMS-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Memesis World-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MEMS-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MEMS-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MEMS-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MEMS saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MEMS-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Memesis World (MEMS) -hintaennustetyökalun mukaan MEMS-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MEMS maksaa vuonna 2026? 1 Memesis World (MEMS) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MEMS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MEMS-rahakkeille vuonna 2027? Memesis World (MEMS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MEMS-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MEMS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Memesis World (MEMS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MEMS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Memesis World (MEMS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MEMS maksaa vuonna 2030? 1 Memesis World (MEMS) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MEMS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MEMS-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Memesis World (MEMS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MEMS-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.