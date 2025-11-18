Meme Alliance (MMA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Meme Alliance-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MMA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Meme Alliance-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Meme Alliance-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Meme Alliance (MMA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Meme Alliance saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001601 vuonna 2025. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Meme Alliance saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001681 vuonna 2026. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MMA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.001765 10.25% kasvuvauhdilla. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MMA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.001853 15.76% kasvuvauhdilla. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MMA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.001946 ja kasvuvauhti 21.55%. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MMA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.002043 ja kasvuvauhti 27.63%. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Meme Alliance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.003328. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Meme Alliance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005422. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.001601 0.00%

2026 $ 0.001681 5.00%

2027 $ 0.001765 10.25%

2028 $ 0.001853 15.76%

2029 $ 0.001946 21.55%

2030 $ 0.002043 27.63%

2031 $ 0.002145 34.01%

2032 $ 0.002253 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.002365 47.75%

2034 $ 0.002483 55.13%

2035 $ 0.002608 62.89%

2036 $ 0.002738 71.03%

2037 $ 0.002875 79.59%

2038 $ 0.003019 88.56%

2039 $ 0.003170 97.99%

2040 $ 0.003328 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Meme Alliance-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.001601 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.001601 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.001602 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.001607 0.41% Meme Alliance (MMA) -hintaennuste tänään MMA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001601 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MMA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001601 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MMA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001602 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Meme Alliance (MMA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MMA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001607 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Meme Alliance-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 136.81K$ 136.81K $ 136.81K Kierrossa oleva tarjonta 85.44M 85.44M 85.44M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MMA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MMA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 85.44M ja sen markkina-arvo on $ 136.81K. Näytä MMA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Meme Alliance-hinta Viimeisimpien Meme Alliance-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Meme Alliance-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001601USD. Meme Alliance-rahakkeiden (MMA) kierrossa oleva tarjonta on 85.44M MMA , jolloin sen markkina-arvo on $136,807 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.19% $ 0 $ 0.001654 $ 0.001555

7 päivää -18.36% $ -0.000294 $ 0.002406 $ 0.001572

30 päivää -33.14% $ -0.000530 $ 0.002406 $ 0.001572 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Meme Alliance-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -3.19% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Meme Alliance-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.002406 ja alimmillaan $0.001572 . Sen hinta on muuttunut -18.36% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MMA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Meme Alliance-rahakkeiden hinta on muuttunut -33.14% , joka heijastaa noin $-0.000530 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MMA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Meme Alliance (MMA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Meme Alliance-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MMA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Meme Alliance-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MMA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Meme Alliance-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MMA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MMA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Meme Alliance-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MMA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MMA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MMA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MMA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MMA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Meme Alliance (MMA) -hintaennustetyökalun mukaan MMA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MMA maksaa vuonna 2026? 1 Meme Alliance (MMA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MMA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MMA-rahakkeille vuonna 2027? Meme Alliance (MMA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MMA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MMA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Meme Alliance (MMA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MMA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Meme Alliance (MMA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MMA maksaa vuonna 2030? 1 Meme Alliance (MMA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MMA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MMA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Meme Alliance (MMA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MMA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.