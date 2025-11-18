Mastercard xStock (MAX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Mastercard xStock-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MAX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Mastercard xStock-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Mastercard xStock-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Mastercard xStock saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 541.91 vuonna 2025. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Mastercard xStock saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 569.0055 vuonna 2026. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MAX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 597.4557 10.25% kasvuvauhdilla. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MAX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 627.3285 15.76% kasvuvauhdilla. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MAX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 658.6949 ja kasvuvauhti 21.55%. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MAX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 691.6297 ja kasvuvauhti 27.63%. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Mastercard xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1,126.5919. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Mastercard xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1,835.0996. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 541.91 0.00%

2026 $ 569.0055 5.00%

2027 $ 597.4557 10.25%

2028 $ 627.3285 15.76%

2029 $ 658.6949 21.55%

2030 $ 691.6297 27.63%

2031 $ 726.2112 34.01%

2032 $ 762.5217 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 800.6478 47.75%

2034 $ 840.6802 55.13%

2035 $ 882.7142 62.89%

2036 $ 926.8500 71.03%

2037 $ 973.1925 79.59%

2038 $ 1,021.8521 88.56%

2039 $ 1,072.9447 97.99%

2040 $ 1,126.5919 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Mastercard xStock-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 541.91 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 541.9842 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 542.4296 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 544.1370 0.41% Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste tänään MAX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $541.91 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MAX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $541.9842 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MAX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $542.4296 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Mastercard xStock (MAX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MAX-rahakkeiden arvioitu hinta on $544.1370 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Mastercard xStock-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 136.08K$ 136.08K $ 136.08K Kierrossa oleva tarjonta 251.11 251.11 251.11 Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MAX-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MAX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 251.11 ja sen markkina-arvo on $ 136.08K. Näytä MAX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Mastercard xStock-hinta Viimeisimpien Mastercard xStock-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Mastercard xStock-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 541.91USD. Mastercard xStock-rahakkeiden (MAX) kierrossa oleva tarjonta on 251.11 MAX , jolloin sen markkina-arvo on $136,082 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.63% $ -3.4591 $ 551.16 $ 539.61

7 päivää -1.85% $ -10.0273 $ 564.7613 $ 542.0622

30 päivää -3.28% $ -17.7784 $ 564.7613 $ 542.0622 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Mastercard xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut $-3.4591 , mikä kuvastaa -0.63% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Mastercard xStock-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $564.7613 ja alimmillaan $542.0622 . Sen hinta on muuttunut -1.85% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MAX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Mastercard xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut -3.28% , joka heijastaa noin $-17.7784 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MAX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Mastercard xStock (MAX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Mastercard xStock-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MAX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Mastercard xStock-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MAX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Mastercard xStock-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MAX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MAX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Mastercard xStock-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MAX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MAX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MAX-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MAX saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MAX-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Mastercard xStock (MAX) -hintaennustetyökalun mukaan MAX-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MAX maksaa vuonna 2026? 1 Mastercard xStock (MAX) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MAX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MAX-rahakkeille vuonna 2027? Mastercard xStock (MAX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MAX-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MAX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Mastercard xStock (MAX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MAX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Mastercard xStock (MAX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MAX maksaa vuonna 2030? 1 Mastercard xStock (MAX) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MAX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MAX-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Mastercard xStock (MAX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MAX-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.