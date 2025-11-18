MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Market Maker DAO (MMDAO) /

Market Maker DAO (MMDAO) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Market Maker DAO-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MMDAO kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Market Maker DAO-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Market Maker DAO-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Market Maker DAO saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002808 vuonna 2025. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Market Maker DAO saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002948 vuonna 2026. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MMDAO-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003096 10.25% kasvuvauhdilla. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MMDAO-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.003251 15.76% kasvuvauhdilla. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MMDAO-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003413 ja kasvuvauhti 21.55%. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MMDAO-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.003584 ja kasvuvauhti 27.63%. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Market Maker DAO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005838. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Market Maker DAO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009510. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.002808 0.00%

2026 $ 0.002948 5.00%

2027 $ 0.003096 10.25%

2028 $ 0.003251 15.76%

2029 $ 0.003413 21.55%

2030 $ 0.003584 27.63%

2031 $ 0.003763 34.01%

2032 $ 0.003951 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.004149 47.75%

2034 $ 0.004356 55.13%

2035 $ 0.004574 62.89%

2036 $ 0.004803 71.03%

2037 $ 0.005043 79.59%

2038 $ 0.005295 88.56%

2039 $ 0.005560 97.99%

2040 $ 0.005838 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Market Maker DAO-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.002808 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.002808 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.002811 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.002820 0.41% Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste tänään MMDAO-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.002808 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MMDAO-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002808 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MMDAO-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002811 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MMDAO-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.002820 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Market Maker DAO-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 280.74K$ 280.74K $ 280.74K Kierrossa oleva tarjonta 100.00M 100.00M 100.00M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- MMDAO-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi MMDAO-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 100.00M ja sen markkina-arvo on $ 280.74K. Näytä MMDAO-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Market Maker DAO-hinta Viimeisimpien Market Maker DAO-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Market Maker DAO-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.002808USD. Market Maker DAO-rahakkeiden (MMDAO) kierrossa oleva tarjonta on 100.00M MMDAO , jolloin sen markkina-arvo on $280,743 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -6.70% $ -0.000201 $ 0.003136 $ 0.002669

7 päivää -32.31% $ -0.000907 $ 0.004178 $ 0.002660

30 päivää -1.41% $ -0.000039 $ 0.004178 $ 0.002660 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Market Maker DAO-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000201 , mikä kuvastaa -6.70% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Market Maker DAO-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.004178 ja alimmillaan $0.002660 . Sen hinta on muuttunut -32.31% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MMDAO-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Market Maker DAO-rahakkeiden hinta on muuttunut -1.41% , joka heijastaa noin $-0.000039 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MMDAO-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Market Maker DAO (MMDAO) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Market Maker DAO-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MMDAO-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Market Maker DAO-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MMDAO-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Market Maker DAO-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MMDAO-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MMDAO-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Market Maker DAO-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MMDAO-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MMDAO-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MMDAO-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MMDAO saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MMDAO-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Market Maker DAO (MMDAO) -hintaennustetyökalun mukaan MMDAO-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MMDAO maksaa vuonna 2026? 1 Market Maker DAO (MMDAO) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MMDAO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MMDAO-rahakkeille vuonna 2027? Market Maker DAO (MMDAO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MMDAO-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MMDAO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Market Maker DAO (MMDAO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MMDAO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Market Maker DAO (MMDAO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MMDAO maksaa vuonna 2030? 1 Market Maker DAO (MMDAO) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MMDAO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MMDAO-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Market Maker DAO (MMDAO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MMDAO-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.