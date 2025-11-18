MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Liquid Staked SOL (LSSOL) /

Liquid Staked SOL (LSSOL) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Liquid Staked SOL-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LSSOL kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta LSSOL-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Liquid Staked SOL-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Liquid Staked SOL-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Liquid Staked SOL saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 134.87 vuonna 2025. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Liquid Staked SOL saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 141.6135 vuonna 2026. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LSSOL-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 148.6941 10.25% kasvuvauhdilla. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LSSOL-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 156.1288 15.76% kasvuvauhdilla. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LSSOL-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 163.9353 ja kasvuvauhti 21.55%. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LSSOL-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 172.1320 ja kasvuvauhti 27.63%. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Liquid Staked SOL-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 280.3850. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Liquid Staked SOL-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 456.7176. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 134.87 0.00%

2026 $ 141.6135 5.00%

2027 $ 148.6941 10.25%

2028 $ 156.1288 15.76%

2029 $ 163.9353 21.55%

2030 $ 172.1320 27.63%

2031 $ 180.7386 34.01%

2032 $ 189.7756 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 199.2644 47.75%

2034 $ 209.2276 55.13%

2035 $ 219.6890 62.89%

2036 $ 230.6734 71.03%

2037 $ 242.2071 79.59%

2038 $ 254.3174 88.56%

2039 $ 267.0333 97.99%

2040 $ 280.3850 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Liquid Staked SOL-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 134.87 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 134.8884 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 134.9993 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 135.4242 0.41% Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste tänään LSSOL-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $134.87 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LSSOL-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $134.8884 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LSSOL-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $134.9993 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LSSOL-rahakkeiden arvioitu hinta on $135.4242 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Liquid Staked SOL-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Kierrossa oleva tarjonta 12.02K 12.02K 12.02K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- LSSOL-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi LSSOL-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 12.02K ja sen markkina-arvo on $ 1.63M. Näytä LSSOL-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Liquid Staked SOL-hinta Viimeisimpien Liquid Staked SOL-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Liquid Staked SOL-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 134.87USD. Liquid Staked SOL-rahakkeiden (LSSOL) kierrossa oleva tarjonta on 12.02K LSSOL , jolloin sen markkina-arvo on $1,626,064 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -2.28% $ -3.1513 $ 145.17 $ 135.37

7 päivää -20.14% $ -27.1712 $ 188.1384 $ 137.4443

30 päivää -27.89% $ -37.6267 $ 188.1384 $ 137.4443 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Liquid Staked SOL-rahakkeiden hinta on muuttunut $-3.1513 , mikä kuvastaa -2.28% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Liquid Staked SOL-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $188.1384 ja alimmillaan $137.4443 . Sen hinta on muuttunut -20.14% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LSSOL-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Liquid Staked SOL-rahakkeiden hinta on muuttunut -27.89% , joka heijastaa noin $-37.6267 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LSSOL-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Liquid Staked SOL (LSSOL) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Liquid Staked SOL-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LSSOL-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Liquid Staked SOL-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LSSOL-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Liquid Staked SOL-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LSSOL-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LSSOL-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Liquid Staked SOL-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LSSOL-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LSSOL-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako LSSOL-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan LSSOL saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on LSSOL-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Liquid Staked SOL (LSSOL) -hintaennustetyökalun mukaan LSSOL-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi LSSOL maksaa vuonna 2026? 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LSSOL-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta LSSOL-rahakkeille vuonna 2027? Liquid Staked SOL (LSSOL) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LSSOL-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on LSSOL-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Liquid Staked SOL (LSSOL) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on LSSOL-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Liquid Staked SOL (LSSOL) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi LSSOL maksaa vuonna 2030? 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LSSOL-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on LSSOL-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Liquid Staked SOL (LSSOL) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LSSOL-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt