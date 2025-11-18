MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) /

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Liquid HYPE Yield-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Liquid HYPE Yield-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Liquid HYPE Yield saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 37.67 vuonna 2025. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Liquid HYPE Yield saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 39.5535 vuonna 2026. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LIQUIDHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 41.5311 10.25% kasvuvauhdilla. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LIQUIDHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 43.6077 15.76% kasvuvauhdilla. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LIQUIDHYPE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 45.7881 ja kasvuvauhti 21.55%. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LIQUIDHYPE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 48.0775 ja kasvuvauhti 27.63%. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Liquid HYPE Yield-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 78.3132. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Liquid HYPE Yield-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 127.5639. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 37.67 0.00%

2026 $ 39.5535 5.00%

2027 $ 41.5311 10.25%

2028 $ 43.6077 15.76%

2029 $ 45.7881 21.55%

2030 $ 48.0775 27.63%

2031 $ 50.4814 34.01%

2032 $ 53.0054 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 55.6557 47.75%

2034 $ 58.4385 55.13%

2035 $ 61.3604 62.89%

2036 $ 64.4284 71.03%

2037 $ 67.6499 79.59%

2038 $ 71.0324 88.56%

2039 $ 74.5840 97.99%

2040 $ 78.3132 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Liquid HYPE Yield-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 37.67 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 37.6751 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 37.7061 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 37.8248 0.41% Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste tänään LIQUIDHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $37.67 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LIQUIDHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $37.6751 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LIQUIDHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $37.7061 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LIQUIDHYPE-rahakkeiden arvioitu hinta on $37.8248 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Liquid HYPE Yield-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 19.09M$ 19.09M $ 19.09M Kierrossa oleva tarjonta 506.69K 506.69K 506.69K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- LIQUIDHYPE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi LIQUIDHYPE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 506.69K ja sen markkina-arvo on $ 19.09M. Näytä LIQUIDHYPE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Liquid HYPE Yield-hinta Viimeisimpien Liquid HYPE Yield-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Liquid HYPE Yield-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 37.67USD. Liquid HYPE Yield-rahakkeiden (LIQUIDHYPE) kierrossa oleva tarjonta on 506.69K LIQUIDHYPE , jolloin sen markkina-arvo on $19,085,669 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.20% $ -0.078644 $ 39.28 $ 37.22

7 päivää -9.16% $ -3.4529 $ 41.8873 $ 35.6534

30 päivää 7.24% $ 2.7277 $ 41.8873 $ 35.6534 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Liquid HYPE Yield-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.078644 , mikä kuvastaa -0.20% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Liquid HYPE Yield-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $41.8873 ja alimmillaan $35.6534 . Sen hinta on muuttunut -9.16% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LIQUIDHYPE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Liquid HYPE Yield-rahakkeiden hinta on muuttunut 7.24% , joka heijastaa noin $2.7277 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LIQUIDHYPE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Liquid HYPE Yield-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LIQUIDHYPE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Liquid HYPE Yield-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LIQUIDHYPE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Liquid HYPE Yield-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LIQUIDHYPE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LIQUIDHYPE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Liquid HYPE Yield-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LIQUIDHYPE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LIQUIDHYPE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako LIQUIDHYPE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan LIQUIDHYPE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on LIQUIDHYPE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -hintaennustetyökalun mukaan LIQUIDHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi LIQUIDHYPE maksaa vuonna 2026? 1 Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LIQUIDHYPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta LIQUIDHYPE-rahakkeille vuonna 2027? Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LIQUIDHYPE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on LIQUIDHYPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on LIQUIDHYPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi LIQUIDHYPE maksaa vuonna 2030? 1 Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LIQUIDHYPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on LIQUIDHYPE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LIQUIDHYPE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.