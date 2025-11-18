Liquid Agent (LIQUID) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Liquid Agent-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LIQUID kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Liquid Agent-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Liquid Agent-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Liquid Agent saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004537 vuonna 2025. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Liquid Agent saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004764 vuonna 2026. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LIQUID-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.005002 10.25% kasvuvauhdilla. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LIQUID-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.005252 15.76% kasvuvauhdilla. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LIQUID-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.005515 ja kasvuvauhti 21.55%. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LIQUID-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.005791 ja kasvuvauhti 27.63%. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Liquid Agent-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009433. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Liquid Agent-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.015365. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.004537 0.00%

2026 $ 0.004764 5.00%

2027 $ 0.005002 10.25%

2028 $ 0.005252 15.76%

2029 $ 0.005515 21.55%

2030 $ 0.005791 27.63%

2031 $ 0.006080 34.01%

2032 $ 0.006384 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.006704 47.75%

2034 $ 0.007039 55.13%

2035 $ 0.007391 62.89%

2036 $ 0.007760 71.03%

2037 $ 0.008148 79.59%

2038 $ 0.008556 88.56%

2039 $ 0.008984 97.99%

2040 $ 0.009433 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Liquid Agent-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.004537 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.004538 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.004541 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.004556 0.41% Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste tänään LIQUID-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.004537 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LIQUID-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004538 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LIQUID-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004541 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Liquid Agent (LIQUID) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LIQUID-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004556 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Liquid Agent-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 211.12K$ 211.12K $ 211.12K Kierrossa oleva tarjonta 46.28M 46.28M 46.28M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- LIQUID-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi LIQUID-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 46.28M ja sen markkina-arvo on $ 211.12K. Näytä LIQUID-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Liquid Agent-hinta Viimeisimpien Liquid Agent-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Liquid Agent-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004537USD. Liquid Agent-rahakkeiden (LIQUID) kierrossa oleva tarjonta on 46.28M LIQUID , jolloin sen markkina-arvo on $211,124 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -5.98% $ -0.000289 $ 0.004847 $ 0.004548

7 päivää -35.26% $ -0.001600 $ 0.009560 $ 0.004645

30 päivää -52.30% $ -0.002373 $ 0.009560 $ 0.004645 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Liquid Agent-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000289 , mikä kuvastaa -5.98% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Liquid Agent-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.009560 ja alimmillaan $0.004645 . Sen hinta on muuttunut -35.26% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LIQUID-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Liquid Agent-rahakkeiden hinta on muuttunut -52.30% , joka heijastaa noin $-0.002373 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LIQUID-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Liquid Agent (LIQUID) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Liquid Agent-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LIQUID-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Liquid Agent-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LIQUID-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Liquid Agent-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LIQUID-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LIQUID-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Liquid Agent-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LIQUID-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LIQUID-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

