MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Legend of Arcadia (ARCA) /

Legend of Arcadia (ARCA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Legend of Arcadia-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon ARCA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta ARCA-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Legend of Arcadia-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Legend of Arcadia-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Legend of Arcadia saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.010124 vuonna 2025. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Legend of Arcadia saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.010630 vuonna 2026. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ARCA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.011161 10.25% kasvuvauhdilla. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ARCA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.011719 15.76% kasvuvauhdilla. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ARCA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.012305 ja kasvuvauhti 21.55%. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ARCA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.012921 ja kasvuvauhti 27.63%. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Legend of Arcadia-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.021047. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Legend of Arcadia-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.034283. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.010124 0.00%

2026 $ 0.010630 5.00%

2027 $ 0.011161 10.25%

2028 $ 0.011719 15.76%

2029 $ 0.012305 21.55%

2030 $ 0.012921 27.63%

2031 $ 0.013567 34.01%

2032 $ 0.014245 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.014957 47.75%

2034 $ 0.015705 55.13%

2035 $ 0.016491 62.89%

2036 $ 0.017315 71.03%

2037 $ 0.018181 79.59%

2038 $ 0.019090 88.56%

2039 $ 0.020044 97.99%

2040 $ 0.021047 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Legend of Arcadia-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.010124 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.010125 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.010133 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.010165 0.41% Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste tänään ARCA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.010124 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ARCA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.010125 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ARCA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.010133 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ARCA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.010165 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Legend of Arcadia-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Kierrossa oleva tarjonta 300.79M 300.79M 300.79M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- ARCA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi ARCA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 300.79M ja sen markkina-arvo on $ 3.06M. Näytä ARCA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Legend of Arcadia-hinta Viimeisimpien Legend of Arcadia-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Legend of Arcadia-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.010124USD. Legend of Arcadia-rahakkeiden (ARCA) kierrossa oleva tarjonta on 300.79M ARCA , jolloin sen markkina-arvo on $3,057,591 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.10% $ 0 $ 0.010200 $ 0.010100

7 päivää -2.05% $ -0.000207 $ 0.011824 $ 0.010115

30 päivää -14.11% $ -0.001428 $ 0.011824 $ 0.010115 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Legend of Arcadia-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -0.10% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Legend of Arcadia-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.011824 ja alimmillaan $0.010115 . Sen hinta on muuttunut -2.05% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ARCA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Legend of Arcadia-rahakkeiden hinta on muuttunut -14.11% , joka heijastaa noin $-0.001428 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ARCA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Legend of Arcadia (ARCA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Legend of Arcadia-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ARCA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Legend of Arcadia-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ARCA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Legend of Arcadia-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ARCA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ARCA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Legend of Arcadia-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ARCA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ARCA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ARCA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ARCA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ARCA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Legend of Arcadia (ARCA) -hintaennustetyökalun mukaan ARCA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ARCA maksaa vuonna 2026? 1 Legend of Arcadia (ARCA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ARCA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ARCA-rahakkeille vuonna 2027? Legend of Arcadia (ARCA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ARCA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ARCA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Legend of Arcadia (ARCA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ARCA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Legend of Arcadia (ARCA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ARCA maksaa vuonna 2030? 1 Legend of Arcadia (ARCA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ARCA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ARCA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Legend of Arcadia (ARCA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ARCA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt