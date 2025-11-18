Ledgity Token (LDY) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Ledgity Token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Ledgity Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Ledgity Token (LDY) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Ledgity Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.006639 vuonna 2025. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Ledgity Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.006971 vuonna 2026. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LDY-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.007320 10.25% kasvuvauhdilla. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LDY-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.007686 15.76% kasvuvauhdilla. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LDY-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.008070 ja kasvuvauhti 21.55%. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LDY-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.008474 ja kasvuvauhti 27.63%. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Ledgity Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.013803. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Ledgity Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.022484. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.006639 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.006666 0.41% Ledgity Token (LDY) -hintaennuste tänään LDY-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.006639 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LDY-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.006640 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LDY-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.006645 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Ledgity Token (LDY) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LDY-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.006666 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Historiallinen Ledgity Token-hinta Viimeisimpien Ledgity Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Ledgity Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.006639USD. Ledgity Token-rahakkeiden (LDY) kierrossa oleva tarjonta on 37.01M LDY , jolloin sen markkina-arvo on $246,833 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -6.12% $ -0.000433 $ 0.007237 $ 0.006662

7 päivää -21.37% $ -0.001419 $ 0.009528 $ 0.002519

30 päivää -30.26% $ -0.002009 $ 0.009528 $ 0.002519 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Ledgity Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000433 , mikä kuvastaa -6.12% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Ledgity Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.009528 ja alimmillaan $0.002519 . Sen hinta on muuttunut -21.37% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LDY-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Ledgity Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -30.26% , joka heijastaa noin $-0.002009 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LDY-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Ledgity Token (LDY) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Ledgity Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LDY-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Ledgity Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LDY-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Ledgity Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LDY-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LDY-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Ledgity Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LDY-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LDY-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako LDY-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan LDY saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on LDY-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Ledgity Token (LDY) -hintaennustetyökalun mukaan LDY-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi LDY maksaa vuonna 2026? 1 Ledgity Token (LDY) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LDY-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta LDY-rahakkeille vuonna 2027? Ledgity Token (LDY) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LDY-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on LDY-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Ledgity Token (LDY) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on LDY-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Ledgity Token (LDY) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi LDY maksaa vuonna 2030? 1 Ledgity Token (LDY) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LDY-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on LDY-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Ledgity Token (LDY) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LDY-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.