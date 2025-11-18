MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / League of Kingdoms (LOKA) /

League of Kingdoms (LOKA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki League of Kingdoms-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LOKA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi League of Kingdoms-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste League of Kingdoms-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella League of Kingdoms saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.073218 vuonna 2025. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella League of Kingdoms saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.076878 vuonna 2026. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LOKA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.080722 10.25% kasvuvauhdilla. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LOKA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.084758 15.76% kasvuvauhdilla. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LOKA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.088996 ja kasvuvauhti 21.55%. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LOKA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.093446 ja kasvuvauhti 27.63%. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 League of Kingdoms-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.152214. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 League of Kingdoms-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.247942. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.073218 0.00%

2026 $ 0.076878 5.00%

2027 $ 0.080722 10.25%

2028 $ 0.084758 15.76%

2029 $ 0.088996 21.55%

2030 $ 0.093446 27.63%

2031 $ 0.098119 34.01%

2032 $ 0.103025 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.108176 47.75%

2034 $ 0.113585 55.13%

2035 $ 0.119264 62.89%

2036 $ 0.125227 71.03%

2037 $ 0.131489 79.59%

2038 $ 0.138063 88.56%

2039 $ 0.144966 97.99%

2040 $ 0.152214 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin League of Kingdoms-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.073218 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.073228 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.073288 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.073518 0.41% League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste tänään LOKA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.073218 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LOKA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.073228 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LOKA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.073288 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. League of Kingdoms (LOKA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LOKA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.073518 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

League of Kingdoms-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Kierrossa oleva tarjonta 42.12M 42.12M 42.12M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- LOKA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi LOKA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 42.12M ja sen markkina-arvo on $ 3.08M. Näytä LOKA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen League of Kingdoms-hinta Viimeisimpien League of Kingdoms-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan League of Kingdoms-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.073218USD. League of Kingdoms-rahakkeiden (LOKA) kierrossa oleva tarjonta on 42.12M LOKA , jolloin sen markkina-arvo on $3,083,852 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.97% $ -0.001476 $ 0.077094 $ 0.072616

7 päivää -26.90% $ -0.019700 $ 0.118881 $ 0.071284

30 päivää -37.89% $ -0.027742 $ 0.118881 $ 0.071284 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana League of Kingdoms-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.001476 , mikä kuvastaa -1.97% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana League of Kingdoms-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.118881 ja alimmillaan $0.071284 . Sen hinta on muuttunut -26.90% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LOKA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana League of Kingdoms-rahakkeiden hinta on muuttunut -37.89% , joka heijastaa noin $-0.027742 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LOKA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka League of Kingdoms (LOKA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? League of Kingdoms-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LOKA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa League of Kingdoms-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LOKA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa League of Kingdoms-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LOKA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LOKA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä League of Kingdoms-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LOKA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LOKA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako LOKA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan LOKA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on LOKA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? League of Kingdoms (LOKA) -hintaennustetyökalun mukaan LOKA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi LOKA maksaa vuonna 2026? 1 League of Kingdoms (LOKA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LOKA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta LOKA-rahakkeille vuonna 2027? League of Kingdoms (LOKA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LOKA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on LOKA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan League of Kingdoms (LOKA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on LOKA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan League of Kingdoms (LOKA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi LOKA maksaa vuonna 2030? 1 League of Kingdoms (LOKA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LOKA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on LOKA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? League of Kingdoms (LOKA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LOKA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.