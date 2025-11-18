MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Launch On Pump (LAUNCH) /

Launch On Pump (LAUNCH) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Launch On Pump-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LAUNCH kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Launch On Pump-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Launch On Pump-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Launch On Pump saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000060 vuonna 2025. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Launch On Pump saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000063 vuonna 2026. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LAUNCH-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000066 10.25% kasvuvauhdilla. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LAUNCH-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000069 15.76% kasvuvauhdilla. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LAUNCH-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000073 ja kasvuvauhti 21.55%. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LAUNCH-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000077 ja kasvuvauhti 27.63%. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Launch On Pump-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000125. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Launch On Pump-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000204. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000060 0.00%

2026 $ 0.000063 5.00%

2027 $ 0.000066 10.25%

2028 $ 0.000069 15.76%

2029 $ 0.000073 21.55%

2030 $ 0.000077 27.63%

2031 $ 0.000080 34.01%

2032 $ 0.000084 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000089 47.75%

2034 $ 0.000093 55.13%

2035 $ 0.000098 62.89%

2036 $ 0.000103 71.03%

2037 $ 0.000108 79.59%

2038 $ 0.000113 88.56%

2039 $ 0.000119 97.99%

2040 $ 0.000125 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Launch On Pump-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000060 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000060 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000060 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000060 0.41% Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste tänään LAUNCH-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000060 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LAUNCH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000060 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LAUNCH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000060 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Launch On Pump (LAUNCH) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LAUNCH-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000060 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Launch On Pump-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 60.36K$ 60.36K $ 60.36K Kierrossa oleva tarjonta 999.89M 999.89M 999.89M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- LAUNCH-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi LAUNCH-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 999.89M ja sen markkina-arvo on $ 60.36K. Näytä LAUNCH-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Launch On Pump-hinta Viimeisimpien Launch On Pump-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Launch On Pump-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000060USD. Launch On Pump-rahakkeiden (LAUNCH) kierrossa oleva tarjonta on 999.89M LAUNCH , jolloin sen markkina-arvo on $60,364 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -2.94% $ 0 $ 0.000065 $ 0.000059

7 päivää -24.08% $ -0.000014 $ 0.000115 $ 0.000060

30 päivää -47.26% $ -0.000028 $ 0.000115 $ 0.000060 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Launch On Pump-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -2.94% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Launch On Pump-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000115 ja alimmillaan $0.000060 . Sen hinta on muuttunut -24.08% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LAUNCH-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Launch On Pump-rahakkeiden hinta on muuttunut -47.26% , joka heijastaa noin $-0.000028 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LAUNCH-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Launch On Pump (LAUNCH) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Launch On Pump-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LAUNCH-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Launch On Pump-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LAUNCH-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Launch On Pump-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LAUNCH-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LAUNCH-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Launch On Pump-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LAUNCH-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LAUNCH-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

