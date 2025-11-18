KnockOut Games (GG) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki KnockOut Games-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon GG kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta GG-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi KnockOut Games-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste KnockOut Games-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) KnockOut Games (GG) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella KnockOut Games saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001118 vuonna 2025. KnockOut Games (GG) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella KnockOut Games saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001174 vuonna 2026. KnockOut Games (GG) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GG-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.001233 10.25% kasvuvauhdilla. KnockOut Games (GG) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GG-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.001294 15.76% kasvuvauhdilla. KnockOut Games (GG) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GG-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.001359 ja kasvuvauhti 21.55%. KnockOut Games (GG) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GG-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.001427 ja kasvuvauhti 27.63%. KnockOut Games (GG) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 KnockOut Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.002325. KnockOut Games (GG) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 KnockOut Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.003787. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.001118 0.00%

2026 $ 0.001174 5.00%

2027 $ 0.001233 10.25%

2028 $ 0.001294 15.76%

2029 $ 0.001359 21.55%

2030 $ 0.001427 27.63%

2031 $ 0.001498 34.01%

2032 $ 0.001573 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.001652 47.75%

2034 $ 0.001735 55.13%

2035 $ 0.001822 62.89%

2036 $ 0.001913 71.03%

2037 $ 0.002008 79.59%

2038 $ 0.002109 88.56%

2039 $ 0.002214 97.99%

2040 $ 0.002325 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin KnockOut Games-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.001118 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.001118 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.001119 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.001123 0.41% KnockOut Games (GG) -hintaennuste tänään GG-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001118 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. KnockOut Games (GG) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) GG-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001118 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. KnockOut Games (GG) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste GG-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001119 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. KnockOut Games (GG) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin GG-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001123 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

KnockOut Games-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Kierrossa oleva tarjonta 1.00B 1.00B 1.00B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- GG-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi GG-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.00B ja sen markkina-arvo on $ 1.12M. Näytä GG-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen KnockOut Games-hinta Viimeisimpien KnockOut Games-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan KnockOut Games-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001118USD. KnockOut Games-rahakkeiden (GG) kierrossa oleva tarjonta on 1.00B GG , jolloin sen markkina-arvo on $1,118,553 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.38% $ 0 $ 0.001225 $ 0.001115

7 päivää -36.29% $ -0.000405 $ 0.001819 $ 0.001118

30 päivää -9.55% $ -0.000106 $ 0.001819 $ 0.001118 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana KnockOut Games-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -3.38% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana KnockOut Games-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.001819 ja alimmillaan $0.001118 . Sen hinta on muuttunut -36.29% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee GG-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana KnockOut Games-rahakkeiden hinta on muuttunut -9.55% , joka heijastaa noin $-0.000106 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että GG-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka KnockOut Games (GG) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? KnockOut Games-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia GG-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa KnockOut Games-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee GG-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa KnockOut Games-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee GG-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi GG-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä KnockOut Games-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi GG-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

GG-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako GG-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan GG saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on GG-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? KnockOut Games (GG) -hintaennustetyökalun mukaan GG-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi GG maksaa vuonna 2026? 1 KnockOut Games (GG) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan GG-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta GG-rahakkeille vuonna 2027? KnockOut Games (GG) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 GG-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on GG-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan KnockOut Games (GG) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on GG-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan KnockOut Games (GG) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi GG maksaa vuonna 2030? 1 KnockOut Games (GG) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan GG-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on GG-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? KnockOut Games (GG) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 GG-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt