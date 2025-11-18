MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) /

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon KHYPE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta KHYPE-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Kinetiq Staked HYPE-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Kinetiq Staked HYPE saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 38.05 vuonna 2025. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Kinetiq Staked HYPE saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 39.9525 vuonna 2026. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan KHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 41.9501 10.25% kasvuvauhdilla. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan KHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 44.0476 15.76% kasvuvauhdilla. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti KHYPE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 46.2500 ja kasvuvauhti 21.55%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti KHYPE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 48.5625 ja kasvuvauhti 27.63%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 79.1032. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 128.8508. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 38.05 0.00%

2026 $ 39.9525 5.00%

2027 $ 41.9501 10.25%

2028 $ 44.0476 15.76%

2029 $ 46.2500 21.55%

2030 $ 48.5625 27.63%

2031 $ 50.9906 34.01%

2032 $ 53.5401 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 56.2171 47.75%

2034 $ 59.0280 55.13%

2035 $ 61.9794 62.89%

2036 $ 65.0784 71.03%

2037 $ 68.3323 79.59%

2038 $ 71.7489 88.56%

2039 $ 75.3363 97.99%

2040 $ 79.1032 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Kinetiq Staked HYPE-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 38.05 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 38.0552 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 38.0864 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 38.2063 0.41% Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste tänään KHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $38.05 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) KHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $38.0552 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste KHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $38.0864 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin KHYPE-rahakkeiden arvioitu hinta on $38.2063 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.25B$ 1.25B $ 1.25B Kierrossa oleva tarjonta 32.76M 32.76M 32.76M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- KHYPE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi KHYPE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 32.76M ja sen markkina-arvo on $ 1.25B. Näytä KHYPE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Kinetiq Staked HYPE-hinta Viimeisimpien Kinetiq Staked HYPE-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 38.05USD. Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden (KHYPE) kierrossa oleva tarjonta on 32.76M KHYPE , jolloin sen markkina-arvo on $1,247,849,660 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.07% $ 0.028463 $ 39.28 $ 37.33

7 päivää -7.35% $ -2.7989 $ 42.2396 $ 35.5382

30 päivää 8.27% $ 3.1451 $ 42.2396 $ 35.5382 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.028463 , mikä kuvastaa 0.07% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $42.2396 ja alimmillaan $35.5382 . Sen hinta on muuttunut -7.35% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee KHYPE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hinta on muuttunut 8.27% , joka heijastaa noin $3.1451 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että KHYPE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia KHYPE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Kinetiq Staked HYPE-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee KHYPE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee KHYPE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi KHYPE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Kinetiq Staked HYPE-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi KHYPE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

KHYPE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako KHYPE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan KHYPE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on KHYPE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -hintaennustetyökalun mukaan KHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi KHYPE maksaa vuonna 2026? 1 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan KHYPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta KHYPE-rahakkeille vuonna 2027? Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 KHYPE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on KHYPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on KHYPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi KHYPE maksaa vuonna 2030? 1 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan KHYPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on KHYPE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 KHYPE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt