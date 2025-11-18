MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) /

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon VKHYPE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Kinetiq Earn Vault-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Kinetiq Earn Vault saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 38.33 vuonna 2025. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Kinetiq Earn Vault saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 40.2465 vuonna 2026. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VKHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 42.2588 10.25% kasvuvauhdilla. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VKHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 44.3717 15.76% kasvuvauhdilla. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VKHYPE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 46.5903 ja kasvuvauhti 21.55%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VKHYPE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 48.9198 ja kasvuvauhti 27.63%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 79.6853. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 129.7989. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 38.33 0.00%

2026 $ 40.2465 5.00%

2027 $ 42.2588 10.25%

2028 $ 44.3717 15.76%

2029 $ 46.5903 21.55%

2030 $ 48.9198 27.63%

2031 $ 51.3658 34.01%

2032 $ 53.9341 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 56.6308 47.75%

2034 $ 59.4624 55.13%

2035 $ 62.4355 62.89%

2036 $ 65.5573 71.03%

2037 $ 68.8351 79.59%

2038 $ 72.2769 88.56%

2039 $ 75.8907 97.99%

2040 $ 79.6853 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Kinetiq Earn Vault-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 38.33 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 38.3352 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 38.3667 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 38.4875 0.41% Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste tänään VKHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $38.33 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VKHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $38.3352 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VKHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $38.3667 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VKHYPE-rahakkeiden arvioitu hinta on $38.4875 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 157.96M$ 157.96M $ 157.96M Kierrossa oleva tarjonta 4.11M 4.11M 4.11M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- VKHYPE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi VKHYPE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 4.11M ja sen markkina-arvo on $ 157.96M. Näytä VKHYPE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Kinetiq Earn Vault-hinta Viimeisimpien Kinetiq Earn Vault-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 38.33USD. Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden (VKHYPE) kierrossa oleva tarjonta on 4.11M VKHYPE , jolloin sen markkina-arvo on $157,959,710 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.57% $ 0.217446 $ 39.71 $ 37.61

7 päivää -7.27% $ -2.7902 $ 42.5832 $ 35.7825

30 päivää 7.62% $ 2.9193 $ 42.5832 $ 35.7825 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.217446 , mikä kuvastaa 0.57% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $42.5832 ja alimmillaan $35.7825 . Sen hinta on muuttunut -7.27% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee VKHYPE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hinta on muuttunut 7.62% , joka heijastaa noin $2.9193 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VKHYPE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VKHYPE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Kinetiq Earn Vault-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VKHYPE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VKHYPE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi VKHYPE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Kinetiq Earn Vault-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VKHYPE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VKHYPE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako VKHYPE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan VKHYPE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on VKHYPE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -hintaennustetyökalun mukaan VKHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi VKHYPE maksaa vuonna 2026? 1 Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VKHYPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta VKHYPE-rahakkeille vuonna 2027? Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VKHYPE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on VKHYPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on VKHYPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi VKHYPE maksaa vuonna 2030? 1 Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VKHYPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on VKHYPE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VKHYPE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.