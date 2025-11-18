Kava Lend (HARD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Kava Lend-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon HARD kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Kava Lend-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Kava Lend-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Kava Lend-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Kava Lend (HARD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Kava Lend saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004397 vuonna 2025.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Kava Lend saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004617 vuonna 2026.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan HARD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.004848 10.25% kasvuvauhdilla.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan HARD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.005090 15.76% kasvuvauhdilla.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HARD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.005345 ja kasvuvauhti 21.55%.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HARD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.005612 ja kasvuvauhti 27.63%.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Kava Lend-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009142.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Kava Lend-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.014891.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.004397
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004617
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004848
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005090
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005345
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005612
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005893
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006187
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.006497
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006821
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007163
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007521
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007897
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008292
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008706
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009142
    107.89%
Lyhyen aikavälin Kava Lend-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.004397
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.004398
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.004401
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.004415
    0.41%
Kava Lend (HARD) -hintaennuste tänään

HARD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.004397. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) HARD-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.004398. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste HARD-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.004401. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Kava Lend (HARD) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin HARD-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004415. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Kava Lend-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 591.39K
$ 591.39K$ 591.39K

134.79M
134.79M 134.79M

--
----

--

HARD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi HARD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 134.79M ja sen markkina-arvo on $ 591.39K.

Historiallinen Kava Lend-hinta

Viimeisimpien Kava Lend-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Kava Lend-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004397USD. Kava Lend-rahakkeiden (HARD) kierrossa oleva tarjonta on 134.79M HARD, jolloin sen markkina-arvo on $591,392.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.26%
    $ 0
    $ 0.004429
    $ 0.004266
  • 7 päivää
    -11.38%
    $ -0.000500
    $ 0.005052
    $ 0.002850
  • 30 päivää
    57.57%
    $ 0.002531
    $ 0.005052
    $ 0.002850
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Kava Lend-rahakkeiden hinta on muuttunut $0, mikä kuvastaa -0.26% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Kava Lend-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.005052 ja alimmillaan $0.002850. Sen hinta on muuttunut -11.38%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee HARD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Kava Lend-rahakkeiden hinta on muuttunut 57.57%, joka heijastaa noin $0.002531 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että HARD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Kava Lend (HARD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Kava Lend-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia HARD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Kava Lend-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee HARD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Kava Lend-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee HARD-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi HARD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Kava Lend-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi HARD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

HARD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako HARD-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan HARD saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on HARD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Kava Lend (HARD) -hintaennustetyökalun mukaan HARD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi HARD maksaa vuonna 2026?
1 Kava Lend (HARD) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HARD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta HARD-rahakkeille vuonna 2027?
Kava Lend (HARD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HARD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on HARD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Kava Lend (HARD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on HARD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Kava Lend (HARD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi HARD maksaa vuonna 2030?
1 Kava Lend (HARD) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HARD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on HARD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Kava Lend (HARD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HARD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.