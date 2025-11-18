jAsset jUSD (JUSD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki jAsset jUSD-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon JUSD kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi jAsset jUSD-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste jAsset jUSD-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella jAsset jUSD saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.972672 vuonna 2025. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella jAsset jUSD saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0213 vuonna 2026. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan JUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.0723 10.25% kasvuvauhdilla. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan JUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1259 15.76% kasvuvauhdilla. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti JUSD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.1822 ja kasvuvauhti 21.55%. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti JUSD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2414 ja kasvuvauhti 27.63%. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 jAsset jUSD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0221. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 jAsset jUSD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.2938. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.972672 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.976669 0.41% jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste tänään JUSD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.972672 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) JUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.972805 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste JUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.973604 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. jAsset jUSD (JUSD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin JUSD-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.976669 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

jAsset jUSD-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 633.96K$ 633.96K $ 633.96K Kierrossa oleva tarjonta 651.78K 651.78K 651.78K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- JUSD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi JUSD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 651.78K ja sen markkina-arvo on $ 633.96K. Näytä JUSD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen jAsset jUSD-hinta Viimeisimpien jAsset jUSD-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan jAsset jUSD-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.972672USD. jAsset jUSD-rahakkeiden (JUSD) kierrossa oleva tarjonta on 651.78K JUSD , jolloin sen markkina-arvo on $633,963 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.25% $ -0.002447 $ 0.990179 $ 0.957859

7 päivää -1.20% $ -0.011731 $ 1.0130 $ 0.925116

30 päivää -0.53% $ -0.005238 $ 1.0130 $ 0.925116 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana jAsset jUSD-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.002447 , mikä kuvastaa -0.25% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana jAsset jUSD-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0130 ja alimmillaan $0.925116 . Sen hinta on muuttunut -1.20% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee JUSD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana jAsset jUSD-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.53% , joka heijastaa noin $-0.005238 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että JUSD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka jAsset jUSD (JUSD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? jAsset jUSD-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia JUSD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa jAsset jUSD-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee JUSD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa jAsset jUSD-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee JUSD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi JUSD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä jAsset jUSD-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi JUSD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

JUSD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako JUSD-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan JUSD saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on JUSD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? jAsset jUSD (JUSD) -hintaennustetyökalun mukaan JUSD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi JUSD maksaa vuonna 2026? 1 jAsset jUSD (JUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan JUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta JUSD-rahakkeille vuonna 2027? jAsset jUSD (JUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 JUSD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on JUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan jAsset jUSD (JUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on JUSD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan jAsset jUSD (JUSD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi JUSD maksaa vuonna 2030? 1 jAsset jUSD (JUSD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan JUSD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on JUSD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? jAsset jUSD (JUSD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 JUSD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt