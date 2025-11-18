iLuminary Token (ILMT) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki iLuminary Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon ILMT kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta ILMT-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi iLuminary Token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste iLuminary Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella iLuminary Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.015944 vuonna 2025. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella iLuminary Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.016741 vuonna 2026. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ILMT-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.017578 10.25% kasvuvauhdilla. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ILMT-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.018457 15.76% kasvuvauhdilla. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ILMT-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.019380 ja kasvuvauhti 21.55%. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ILMT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.020349 ja kasvuvauhti 27.63%. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 iLuminary Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.033146. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 iLuminary Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.053992. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.015944 0.00%

2026 $ 0.016741 5.00%

2027 $ 0.017578 10.25%

2028 $ 0.018457 15.76%

2029 $ 0.019380 21.55%

2030 $ 0.020349 27.63%

2031 $ 0.021366 34.01%

2032 $ 0.022435 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.023556 47.75%

2034 $ 0.024734 55.13%

2035 $ 0.025971 62.89%

2036 $ 0.027269 71.03%

2037 $ 0.028633 79.59%

2038 $ 0.030065 88.56%

2039 $ 0.031568 97.99%

2040 $ 0.033146 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin iLuminary Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.015944 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.015946 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.015959 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.016009 0.41% iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste tänään ILMT-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.015944 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ILMT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.015946 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ILMT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.015959 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. iLuminary Token (ILMT) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ILMT-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.016009 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

iLuminary Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 254.41K$ 254.41K $ 254.41K Kierrossa oleva tarjonta 15.96M 15.96M 15.96M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- ILMT-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi ILMT-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 15.96M ja sen markkina-arvo on $ 254.41K. Näytä ILMT-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen iLuminary Token-hinta Viimeisimpien iLuminary Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan iLuminary Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.015944USD. iLuminary Token-rahakkeiden (ILMT) kierrossa oleva tarjonta on 15.96M ILMT , jolloin sen markkina-arvo on $254,410 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -14.96% $ -0.002805 $ 0.018846 $ 0.015945

7 päivää -2.80% $ -0.000447 $ 0.022784 $ 0.014963

30 päivää -12.03% $ -0.001919 $ 0.022784 $ 0.014963 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana iLuminary Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.002805 , mikä kuvastaa -14.96% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana iLuminary Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.022784 ja alimmillaan $0.014963 . Sen hinta on muuttunut -2.80% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ILMT-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana iLuminary Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -12.03% , joka heijastaa noin $-0.001919 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ILMT-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka iLuminary Token (ILMT) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? iLuminary Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ILMT-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa iLuminary Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ILMT-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa iLuminary Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ILMT-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ILMT-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä iLuminary Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ILMT-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ILMT-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ILMT-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ILMT saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ILMT-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? iLuminary Token (ILMT) -hintaennustetyökalun mukaan ILMT-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ILMT maksaa vuonna 2026? 1 iLuminary Token (ILMT) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ILMT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ILMT-rahakkeille vuonna 2027? iLuminary Token (ILMT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ILMT-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ILMT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan iLuminary Token (ILMT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ILMT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan iLuminary Token (ILMT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ILMT maksaa vuonna 2030? 1 iLuminary Token (ILMT) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ILMT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ILMT-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? iLuminary Token (ILMT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ILMT-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt