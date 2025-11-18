Idle Network (IDLE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Idle Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Idle Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.007335 vuonna 2025. Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Idle Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.007702 vuonna 2026. Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan IDLE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.008087 10.25% kasvuvauhdilla. Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan IDLE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.008492 15.76% kasvuvauhdilla. Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti IDLE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.008916 ja kasvuvauhti 21.55%. Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti IDLE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.009362 ja kasvuvauhti 27.63%. Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Idle Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.015250. Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Idle Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.024841.

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.007365 0.41% Idle Network (IDLE) -hintaennuste tänään IDLE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.007335 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Idle Network (IDLE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) IDLE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.007336 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Idle Network (IDLE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste IDLE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.007342 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Idle Network (IDLE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin IDLE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.007365 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Idle Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Kierrossa oleva tarjonta 74.30M 74.30M 74.30M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- IDLE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi IDLE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 74.30M ja sen markkina-arvo on $ 545.07K. Näytä IDLE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Idle Network-hinta Viimeisimpien Idle Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Idle Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.007335USD. Idle Network-rahakkeiden (IDLE) kierrossa oleva tarjonta on 74.30M IDLE , jolloin sen markkina-arvo on $545,070 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 päivää 0.00% $ 0 $ 0.021992 $ 0.021992

30 päivää -66.58% $ -0.004884 $ 0.021992 $ 0.021992 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Idle Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Idle Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.021992 ja alimmillaan $0.021992 . Sen hinta on muuttunut 0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee IDLE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Idle Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -66.58% , joka heijastaa noin $-0.004884 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että IDLE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Idle Network (IDLE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Idle Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia IDLE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Idle Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee IDLE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Idle Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee IDLE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi IDLE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Idle Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi IDLE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

IDLE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

