Idle Network (IDLE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Idle Network-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon IDLE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Idle Network-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Idle Network-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 02:29:59 (UTC+8)

Idle Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Idle Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.007335 vuonna 2025.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Idle Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.007702 vuonna 2026.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan IDLE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.008087 10.25% kasvuvauhdilla.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan IDLE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.008492 15.76% kasvuvauhdilla.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti IDLE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.008916 ja kasvuvauhti 21.55%.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti IDLE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.009362 ja kasvuvauhti 27.63%.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Idle Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.015250.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Idle Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.024841.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.007335
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007702
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008087
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008492
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008916
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009362
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009830
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010322
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.010838
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011380
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011949
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012546
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013173
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013832
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014524
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015250
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Idle Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.007335
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.007336
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.007342
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.007365
    0.41%
Idle Network (IDLE) -hintaennuste tänään

IDLE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.007335. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) IDLE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.007336. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste IDLE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.007342. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Idle Network (IDLE) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin IDLE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.007365. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Idle Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

74.30M
74.30M 74.30M

--
----

--

IDLE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi IDLE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 74.30M ja sen markkina-arvo on $ 545.07K.

Historiallinen Idle Network-hinta

Viimeisimpien Idle Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Idle Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.007335USD. Idle Network-rahakkeiden (IDLE) kierrossa oleva tarjonta on 74.30M IDLE, jolloin sen markkina-arvo on $545,070.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 päivää
    0.00%
    $ 0
    $ 0.021992
    $ 0.021992
  • 30 päivää
    -66.58%
    $ -0.004884
    $ 0.021992
    $ 0.021992
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Idle Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $0, mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Idle Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.021992 ja alimmillaan $0.021992. Sen hinta on muuttunut 0.00%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee IDLE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Idle Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -66.58%, joka heijastaa noin $-0.004884 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että IDLE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Idle Network (IDLE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Idle Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia IDLE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Idle Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee IDLE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Idle Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee IDLE-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi IDLE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Idle Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi IDLE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

IDLE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako IDLE-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan IDLE saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on IDLE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Idle Network (IDLE) -hintaennustetyökalun mukaan IDLE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi IDLE maksaa vuonna 2026?
1 Idle Network (IDLE) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan IDLE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta IDLE-rahakkeille vuonna 2027?
Idle Network (IDLE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 IDLE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on IDLE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Idle Network (IDLE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on IDLE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Idle Network (IDLE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi IDLE maksaa vuonna 2030?
1 Idle Network (IDLE) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan IDLE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on IDLE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Idle Network (IDLE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 IDLE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 02:29:59 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.