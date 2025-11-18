MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) /

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon HBHYPE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta HBHYPE-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Hyperbeat Ultra HYPE-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Hyperbeat Ultra HYPE saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 38.95 vuonna 2025. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Hyperbeat Ultra HYPE saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 40.8975 vuonna 2026. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HBHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 42.9423 10.25% kasvuvauhdilla. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HBHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 45.0894 15.76% kasvuvauhdilla. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HBHYPE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 47.3439 ja kasvuvauhti 21.55%. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HBHYPE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 49.7111 ja kasvuvauhti 27.63%. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 80.9742. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 131.8985. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 38.95 0.00%

2026 $ 40.8975 5.00%

2027 $ 42.9423 10.25%

2028 $ 45.0894 15.76%

2029 $ 47.3439 21.55%

2030 $ 49.7111 27.63%

2031 $ 52.1967 34.01%

2032 $ 54.8065 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 57.5468 47.75%

2034 $ 60.4242 55.13%

2035 $ 63.4454 62.89%

2036 $ 66.6177 71.03%

2037 $ 69.9486 79.59%

2038 $ 73.4460 88.56%

2039 $ 77.1183 97.99%

2040 $ 80.9742 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Hyperbeat Ultra HYPE-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 38.95 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 38.9553 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 38.9873 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 39.1100 0.41% Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste tänään HBHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $38.95 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) HBHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $38.9553 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste HBHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $38.9873 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin HBHYPE-rahakkeiden arvioitu hinta on $39.1100 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 38.70M$ 38.70M $ 38.70M Kierrossa oleva tarjonta 993.67K 993.67K 993.67K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- HBHYPE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi HBHYPE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 993.67K ja sen markkina-arvo on $ 38.70M. Näytä HBHYPE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Hyperbeat Ultra HYPE-hinta Viimeisimpien Hyperbeat Ultra HYPE-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 38.95USD. Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden (HBHYPE) kierrossa oleva tarjonta on 993.67K HBHYPE , jolloin sen markkina-arvo on $38,704,458 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.39% $ -0.156194 $ 40.33 $ 38.25

7 päivää -7.63% $ -2.9753 $ 42.7764 $ 36.4308

30 päivää 8.20% $ 3.1930 $ 42.7764 $ 36.4308 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.156194 , mikä kuvastaa -0.39% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $42.7764 ja alimmillaan $36.4308 . Sen hinta on muuttunut -7.63% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee HBHYPE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hinta on muuttunut 8.20% , joka heijastaa noin $3.1930 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että HBHYPE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia HBHYPE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee HBHYPE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee HBHYPE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi HBHYPE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Hyperbeat Ultra HYPE-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi HBHYPE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

HBHYPE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako HBHYPE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan HBHYPE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on HBHYPE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -hintaennustetyökalun mukaan HBHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi HBHYPE maksaa vuonna 2026? 1 Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HBHYPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta HBHYPE-rahakkeille vuonna 2027? Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HBHYPE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on HBHYPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on HBHYPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi HBHYPE maksaa vuonna 2030? 1 Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HBHYPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on HBHYPE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HBHYPE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.