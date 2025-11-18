Hive Dollar (HBD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Hive Dollar-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Hive Dollar-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Hive Dollar (HBD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Hive Dollar saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.998776 vuonna 2025. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Hive Dollar saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0487 vuonna 2026. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HBD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.1011 10.25% kasvuvauhdilla. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HBD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1562 15.76% kasvuvauhdilla. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HBD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2140 ja kasvuvauhti 21.55%. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HBD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2747 ja kasvuvauhti 27.63%. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Hive Dollar-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0763. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Hive Dollar-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.3822. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.998776 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.0028 0.41% Hive Dollar (HBD) -hintaennuste tänään HBD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.998776 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) HBD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.998912 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste HBD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.999733 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Hive Dollar (HBD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin HBD-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.0028 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Hive Dollar-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 34.58M$ 34.58M $ 34.58M Kierrossa oleva tarjonta 34.60M 34.60M 34.60M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- HBD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi HBD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 34.60M ja sen markkina-arvo on $ 34.58M. Näytä HBD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Hive Dollar-hinta Viimeisimpien Hive Dollar-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Hive Dollar-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.998776USD. Hive Dollar-rahakkeiden (HBD) kierrossa oleva tarjonta on 34.60M HBD , jolloin sen markkina-arvo on $34,575,917 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 5.39% $ 0.051078 $ 1.012 $ 0.851804

7 päivää 4.18% $ 0.041794 $ 1.0757 $ 0.853959

30 päivää 2.70% $ 0.027005 $ 1.0757 $ 0.853959 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Hive Dollar-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.051078 , mikä kuvastaa 5.39% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Hive Dollar-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0757 ja alimmillaan $0.853959 . Sen hinta on muuttunut 4.18% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee HBD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Hive Dollar-rahakkeiden hinta on muuttunut 2.70% , joka heijastaa noin $0.027005 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että HBD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Hive Dollar (HBD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Hive Dollar-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia HBD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Hive Dollar-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee HBD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Hive Dollar-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee HBD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi HBD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Hive Dollar-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi HBD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

HBD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako HBD-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan HBD saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on HBD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Hive Dollar (HBD) -hintaennustetyökalun mukaan HBD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi HBD maksaa vuonna 2026? 1 Hive Dollar (HBD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HBD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta HBD-rahakkeille vuonna 2027? Hive Dollar (HBD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HBD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on HBD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Hive Dollar (HBD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on HBD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Hive Dollar (HBD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi HBD maksaa vuonna 2030? 1 Hive Dollar (HBD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HBD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on HBD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Hive Dollar (HBD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HBD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.