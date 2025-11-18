MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Guild of Guardians (GOG) /

Guild of Guardians-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Guild of Guardians saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004318 vuonna 2025. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Guild of Guardians saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004534 vuonna 2026. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GOG-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.004761 10.25% kasvuvauhdilla. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GOG-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.004999 15.76% kasvuvauhdilla. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GOG-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.005249 ja kasvuvauhti 21.55%. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GOG-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.005511 ja kasvuvauhti 27.63%. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Guild of Guardians-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.008977. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Guild of Guardians-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.014624. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.004318 0.00%

2026 $ 0.004534 5.00%

2027 $ 0.004761 10.25%

2028 $ 0.004999 15.76%

2029 $ 0.005249 21.55%

2030 $ 0.005511 27.63%

2031 $ 0.005787 34.01%

2032 $ 0.006076 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.006380 47.75%

2034 $ 0.006699 55.13%

2035 $ 0.007034 62.89%

2036 $ 0.007386 71.03%

2037 $ 0.007755 79.59%

2038 $ 0.008143 88.56%

2039 $ 0.008550 97.99%

2040 $ 0.008977 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Guild of Guardians-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.004318 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.004319 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.004322 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.004336 0.41% Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste tänään GOG-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.004318 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) GOG-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004319 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste GOG-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004322 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Guild of Guardians (GOG) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin GOG-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004336 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Guild of Guardians-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Kierrossa oleva tarjonta 800.13M 800.13M 800.13M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- GOG-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi GOG-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 800.13M ja sen markkina-arvo on $ 3.46M. Näytä GOG-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Guild of Guardians-hinta Viimeisimpien Guild of Guardians-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Guild of Guardians-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004318USD. Guild of Guardians-rahakkeiden (GOG) kierrossa oleva tarjonta on 800.13M GOG , jolloin sen markkina-arvo on $3,455,961 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.29% $ 0 $ 0.004375 $ 0.004288

7 päivää -7.34% $ -0.000317 $ 0.005252 $ 0.004288

30 päivää -18.08% $ -0.000780 $ 0.005252 $ 0.004288 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Guild of Guardians-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -1.29% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Guild of Guardians-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.005252 ja alimmillaan $0.004288 . Sen hinta on muuttunut -7.34% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee GOG-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Guild of Guardians-rahakkeiden hinta on muuttunut -18.08% , joka heijastaa noin $-0.000780 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että GOG-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Guild of Guardians (GOG) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Guild of Guardians-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia GOG-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Guild of Guardians-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee GOG-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Guild of Guardians-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee GOG-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi GOG-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Guild of Guardians-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi GOG-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

GOG-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

